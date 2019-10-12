Сборная Италии досрочно вышла на Евро-2020, обыграв команду Греции со счетом 2:0. Матч 7-го тура квалификационного раунда прошел в Риме, пишет Sport24. Счет в матче Италия открыла на 63 минуте, когда с пенальти отличился Мауриньо.

Сборная Италии получила путевку на Евро-2020 после победы над Грецией

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