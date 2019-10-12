Футбол

МИР 24МИР 24Сборная Италии получила путевку на Евро-2020 после победы над Грецией

Италия — Греция
2 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпико»
14′
Пантелис Хацидьякос
27′
Эфтимиос Кулурис
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
39′
62′
Андреас Бухалакис
Жоржиньо
63′
67′
Эфтимиос Кулурис
Анастасиос Донис
75′
Андреас Бухалакис
Димитриос Яннулис
Федерико Бернардески
78′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
79′
80′
Анастасиос Бакасетас
Петрос Манталос
Николо Барелла
Николо Дзаньоло
87′
Сборная Италии досрочно вышла на Евро-2020, обыграв команду Греции со счетом 2:0. Матч 7-го тура квалификационного раунда прошел в Риме, пишет Sport24. Счет в матче Италия открыла на 63 минуте, когда с пенальти отличился Мауриньо.
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