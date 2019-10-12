Сборная Италии набрала 21 очко и досрочно вышла на Евро-2020. Греция с 5 баллами занимает предпоследнее место в группе J. В другом матче группы сборная Лихтенштейна на своем поле сыграла вничью с командой Армении — 1:1. Счет на 19-й минуте открыли гости — отличился нападающий Тигран Барсегян.

Италия обыграла Грецию и вышла на Евро-2020

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