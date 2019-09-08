Футбол
Soccer.ruИталия одержала победу над сборной Финляндии
Предупреждения: Жоржиньо 21, Шуллер 57, Доннарумма 71, Араюри 74, Вяйсянен 79 Ранее Армения одержала победу над командой Боснии и Герцеговины.
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Кино
Кристен Стюарт может присоединиться к Роберту Паттинсону в «Бэтмене»
Отвечая на вопрос, хотела бы она присоединиться к нему на съемочной площадке, Стюарт заявила: «Вероятно, я не в себе, но определенно согласна».
Телепрограмма 01:42
Футбол
Кикнадзе: недавно в «Локомотив» мог перейти один из лучших форвардов в мире
Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал, что несколько дней назад состав команды мог пополнить один из лучших нападающих в мире.
Чемпионат 16:50
Единоборства
Камил Гаджиев — об окончании турнира UFC-242: «Покайфовали и хватит»
Президент промоутерской компании «Fight Nights Global» Камил Гаджиев в соцсетях заявил об окончании своего пребывания в Абу-Даби, где проходил турнир UFC-242.
Спорт-Экспресс 16:06
Происшествия
14 человек задержали на режимном объекте Роскосмоса
Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, входит в госкорпорацию "Роскосмос") задержала 14 человек, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:34
Политика
17 депутатов думы Иркутска переизбрались в новый созыв
Твой Иркутск 22:20
Политика
На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
РИА Новости 21:44
Единоборства
Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC
Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU 07:02
Общество
Робот «Федор» захотел папаху, «как у главы Роскосмоса»
Ранее Рогозин в Twitter Роскосмоса поздравил с победой российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, проиллюстриров запись своим фото в белой папахе.
ТАСС 03:37
Политика
ЛДПР победила на всех выборах в Хабаровском крае
Lenta.ru 21:45
Политика
Болтон назвал дальнейшие ожидания США после обмена между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон вслед за главой государства прокомментировал состоявшийся обмен заключенными между Россией и Украиной.
РБК 22:13
Политика
Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ.
Российская газета 15:19
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Политика
ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак
Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
Теннис
Медведев проиграл Надалю в финале турнира US Open
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл второй ракетке мира — Рафаэлю Надалю — в финале Открытого чемпионата США (US Open).
Известия 22:06
Общество
В Японии из-за тайфуна отменили более 100 рейсов
В Японии из-за тайфуна «Факсай» отменили 103 рейса, передает национальная телерадиокомпания NHK.
РБК 04:44
Политика
Собянин заявил о ставшей «политически разноплановой» Мосгордуме
«Дума стала политически более разноплановой, что в общем, надеюсь, будет на пользу городскому парламенту», — написал Собянин.
РБК 19:44
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Происшествия
В Сети появилось фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову
В Сети появились фото задержанного за нападение на Эллу Памфилову Башита Карабалаева.
Газета.Ru 06:47
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости вчера в 12:14
Общество
В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо
РИА Новости 21:20
Общество
Шведский ученый предложил поедать людей для спасения планеты
Ученый-бихевиорист из Швеции Магнус Сёдерлунд в качестве решения экологических проблем предложил поедать человеческие трупы, пишет The New American.
Известия 18:47
Кино
Опубликован трейлер фильма о самом страшном клоуне
Piter.tv 14:20
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Зачарованные» сыграла свадьбу в Калифорнии
На свадьбу актрисы были приглашены только ее семья и самые близкие друзья, включая актеров Брайна Краузе и Дрю Фуллера, ее коллег по прославившему Холли Мэри чрезвычайно популярному сериалу — «Зачарованные».
7Дней.ру 22:00
Политика
В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 12:26
Экономика
Названы регионы, где лучше всего ситуация на рынке труда
Положительные тенденции отмечаются на российском рынке труда: ситуация в 2018 году улучшилась во всех регионах, кроме одного – республики Хакасия, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 17:19
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru 17:01