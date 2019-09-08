Футбол

Soccer.ruSoccer.ruИталия одержала победу над сборной Финляндии

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Предупреждения: Жоржиньо 21, Шуллер 57, Доннарумма 71, Араюри 74, Вяйсянен 79 Ранее Армения одержала победу над командой Боснии и Герцеговины.
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