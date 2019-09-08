Футбол

REGNUMREGNUMСборная Италии обыграла команду Финляндии в матче отбора Евро-2020

Финляндия — Италия
1 – 2
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Ратина»
8′
Эмерсон Палмьери
Алессандро Флоренци
22′
Жоржиньо
Расмус Шюллер
57′
59′
Чиро Иммобиле
71′
Джанлуиджи Доннарумма
Теему Пукки
72′
72′
Федерико Кьеза
Федерико Бернардески
Паулус Араюури
74′
Ласси Лаппалайнен
Яссе Туоминен
75′
76′
Чиро Иммобиле
Андреа Белотти
Саули Вяйсянен
79′
79′
Жоржиньо
Альбин Гранлунд
Пюрю Сойри
82′
Расмус Шюллер
Йони Кауко
87′
Йони Кауко
90′+3′
Сборная Италии одержала победу над командой Финляндии в отборочном матче чемпионата Европы — 2020 по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
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