Коронавирус

Вести.RuВести.RuИталия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку. Италия сегодня — не только самая опасная из стран на карантине — жертв уже больше чем в Китае, но и самая нарушающая его правила.
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Италия обошла Китай по смертности от коронавируса

Коммерсантъ14:35

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

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Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

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ТАСС14:01

Число смертей в Италии из-за коронавируса превысило данные по КНР

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Закрытие фонда Чичваркина оставило Навального без спонсорских денег

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