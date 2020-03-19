Коронавирус

Вести.RuВести.RuИталия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку. Италия сегодня — не только самая опасная из стран на карантине — жертв уже больше чем в Китае, но и самая нарушающая его правила.
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Италия опередила Китай по числу жертв коронавируса

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Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

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Число смертей в Италии из-за коронавируса превысило данные по КНР

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Число жертв коронавируса в Италии достигло 3,4 тыс

ТАСС14:01

Италия обошла Китай по смертности от коронавируса

Коммерсантъ14:35
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Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»

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Эр-Рияд запретил проводить молитвы в главных мечетях в Мекке и Медине

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Путин ответил на вопрос о планах на 2024 год

Владимир Путин ответил вопросом на вопрос о планах на 2024 год.
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Сегодня дочери Тимати исполнилось шесть лет. В честь этого события родные маленькой Алисы устроили дома небольшой праздник.
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Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

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Армия и оружие

Подлодки Северного флота готовятся к испытаниям гиперзвукового оружия

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В России появится новый предупреждающий дорожный знак.
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Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

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США мягко пригрозили Саудовской Аравии из-за обвала нефти

Группа из 13 сенаторов США намекнула в своем письме, что в случае продолжения увеличения добычи нефти многолетнее стратегическое партнерство двух стран может быть подорвано.
МонаВиста 11:40
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru 04:20
Общество

В Абакане введен режим ЧС по коронавирусу

Накануне, 18 марта, на территории Абакана введен режим ЧС по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
RuNews24.ru 00:46
Здоровье

Названа общая черта жертв коронавируса

В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.
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В Ухане впервые не выявлено новых случаев коронавируса

В китайском Ухане, первоначальном очаге пандемии коронавируса, за сутки не выявлено ни одного нового случая инфицирования.
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Здоровье

В Китае проведены испытания эффективного лекарства от коронавируса

По словам чиновника, в городах Ухань и Шэньчжэн проведены клинические испытания препарата с участием 340 пациентов.
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Общество

Институт Роберта Коха прогнозирует два года пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться на два года, то затухая в каких-то странах, то вновь накатывая "волнами".
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В Подмосковье рекомендовали приостановить работу торговых центров

«Рекомендовать собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров в период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить работу указанных объектов», — говорится в распоряжении подмосковного губернатора Андрея Воробьёва.
RT на русском 16:50
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Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

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Политика

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В.Шендерович: Как только Владимир Владимирович сказал, что оснований для паники нет – немедленно все сели и поехали в Ашан В. Шендерович― Я на самоограничении.
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Valve объяснила задержку Half-Life 3

Для Valve на первом месте стоит не прибыль, а качество продукта и удобство пользователей, поэтому на некоторое время была задержка с выходом новой части Half-Life.
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Совладелец «Лукойла» назвал цену на нефть катастрофической

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Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
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Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса; ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в IV квартале 2020 года.
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Сахалин.Инфо 20:05
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