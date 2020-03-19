Коронавирус
Вести.RuИталия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку. Италия сегодня — не только самая опасная из стран на карантине — жертв уже больше чем в Китае, но и самая нарушающая его правила.
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Общество
Организаторы перенесли проведение Каннского кинофестиваля
Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции, в настоящий момент обсуждается его перенос на конец июня-начало июля.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Общество
На Украине зафиксирован третий случай смерти от коронавируса
По последним данным, на Украине зафиксирован 21 случай заражения.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Политика
Путин объяснил нежелание Лукашенко признавать Крым российским
Добавим, представители крымской общественности обратили внимание, что за шесть лет полуостров не посетил с официальным визитом ни один официальный представитель Белоруссии.
Происшествия
Пассажир с коронавирусом прилетел из Петербурга в Москву
Футбол
Федор Кудряшов: «В Турции тест на коронавирус не сдавал. Пока»
Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Турции на следующий день.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Политика
Трамп сообщил о тестировании лекарства от малярии против коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что против нового типа коронавируса смогут использовать лекарство от малярии — гидроксихлорохин.
Политика
Журналист из Украины признал невозможность вернуть Крым
Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk признал, что полуостров потерян для Украины.
Экономика
Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса
Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
Экономика
Fitch понизило прогноз роста ВВП России до 1% в 2020 году
В материалах агентства говорится, что эти факторы отразятся на российском экспорте и внутреннем рынке.
Энергетика
Российская нефть упала ниже 19 долларов за баррель
Цена российской нефтяной смеси Urals 18 марта составила 18,64 долларов за баррель, что соответствует ценам 2002 года.
Энергетика
Рост цены на нефть марки Brent превысил 13%
Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) к 21.25 мск выросла на 13,21% до $28,67.
Музыка
Группа Little Big назвала отмену «Евровидения» правильным решением
Общество
Ари: Российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом
Бразильский форвард «Краснодара» Ари заявил, что ситуация с эпидемией коронавируса в России серьезнее, чем многие предполагают.
Футбол
Караваев рассказал, чем он занимается во время карантина
Защитник петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как он проводит время в условиях карантина, который был введён из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Общество
Армия развозит погибших от коронавируса по городам Италии
Энергетика
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Политика
Поляки захотели присоединить Калининградскую область
В комментариях под статьей некоторые поляки начали призывать "забрать" Калининградскую область себе.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Армия и оружие
Американская корпорация похвасталась «уничтожением» С-400 и «Тополь-М»
Как пишет Defence Blog, на мультипликационном видео показано уничтожение ракетного комплекса "Тополь-М" и прикрывающего его ЗРК С-400 "Триумф".
Автоспорт
Гран-при Монако «Формулы-1» в 2020 году не состоится
Авто
Появились первые изображения нового Opel Mokka X
Компания Opel готовится представить паркетник Mokka X новой генерации.
Кино
Бекмамбетов дистанционно снимет фильм «ФАУ. Побег из ада»
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
Общество
Ставропольцы гадают, кто стал первым заболевшим коронавирусом в крае
Ставропольцы распространяют в мессенджерах аудиосообщение о заражении коронавирусом главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой.