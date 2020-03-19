Коронавирус
Вести.RuИталия опередила Китай по числу жертв коронавируса
Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку. Италия сегодня — не только самая опасная из стран на карантине — жертв уже больше чем в Китае, но и самая нарушающая его правила.
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Армия и оружие
Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена
Здоровье
В России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Общество
В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Общество
В Минобороны опровергли сообщения о комендантском часе в Москве
В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что распространяемое в социальных сетях изображение с якобы копией приказа о введении в Москве комендантского часа является фальшивкой.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Финансы
Украина без доллара: как в стране закончилась валюта
По банкам и обменникам Киева бегают перепуганные домохозяйки, стараясь обменять пару тысяч оставшихся гривен на более стабильную валюту Как следствие, рынок сразу же заполонили "черные валютчики", предлагающие гражданам в публичных местах приобрести доллары и евро, но уже существенно дороже.
Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Авто
Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии
Как заявил представитель шведской марки Стефан Эльфстрем, приостановка работы завода в Генте связана как с нехваткой рабочих, так и с рекомендациями властей Бельгии из-за начавшейся пандемии.
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Здоровье
Итальянский хирург заявила о критической ситуации в госпиталях
В итальянских больницах не хватает средств помощи больным. Об этом заявила журналистам хирург из медицинского учреждения в Бергамо.
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус
Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Общество
В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении
Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
Энергетика
Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США
В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Футбол
Борис Ротенберг: «В РПЛ нужно вводить потолок зарплат»
Российские клубы могут резко урезать зарплаты игрокам.
Общество
Российские туристы покидают Черногорию
Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Кино
Тимберлейк и Кендрик рассказали о сиквеле мультфильма «Тролли»
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
В здании правительства Армении произошел пожар
Пожар произошел в здании правительства Армении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Футбол
Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой
Происшествия
В Петрозаводске за взятку задержали вице-спикера Петросовета
Энергетика
Стоимость нефти Brent выросла на 17%
Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
Общество
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.