Коронавирус

Вести.RuВести.RuИталия опередила Китай по числу жертв коронавируса

Строгий карантин в Италии может быть продлен до лета. А уже с завтрашнего дня в супермаркеты Аппенин будут пускать по одному человеку. Италия сегодня — не только самая опасная из стран на карантине — жертв уже больше чем в Китае, но и самая нарушающая его правила.
Читать в источнике
Комментировать633

Подробнее о событии

Италия опередила Китай по количеству жертв коронавируса

РИА Новости14:24

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

РБК15:35

Италия обошла Китай по смертности от коронавируса

Коммерсантъ14:35

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

URA.Ru15:41

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Интерфакс14:12

Италия обогнала Китай по погибшим от коронавируса

Lenta.ru13:47

Число смертей в Италии из-за коронавируса превысило данные по КНР

RT на русском13:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 18:45, Ашберн
Армия и оружие

Офицер США: F-16 ВВС Пакистана пытались атаковать вертолёты «Чинук» после ликвидации бен Ладена

Военное обозрение вчера в 02:06
Здоровье

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru 08:57
Общество

В России введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
РИА Новости 17:44
Общество

В Минобороны опровергли сообщения о комендантском часе в Москве

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что распространяемое в социальных сетях изображение с якобы копией приказа о введении в Москве комендантского часа является фальшивкой.
Московский Комсомолец вчера в 18:49
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Музыка

Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Мой Брянск вчера в 13:52
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Финансы

Украина без доллара: как в стране закончилась валюта

По банкам и обменникам Киева бегают перепуганные домохозяйки, стараясь обменять пару тысяч оставшихся гривен на более стабильную валюту Как следствие, рынок сразу же заполонили "черные валютчики", предлагающие гражданам в публичных местах приобрести доллары и евро, но уже существенно дороже.
Украина.ру 01:33
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Международный Каннский кинофестиваль, который ежегодно проходит в мае на юге Франции, перенесен на конец июня из-за распространения коронавируса.
Известия 15:54
Авто

Не хватило рабочих. Volvo закрыло завод в Бельгии

Как заявил представитель шведской марки Стефан Эльфстрем, приостановка работы завода в Генте связана как с нехваткой рабочих, так и с рекомендациями властей Бельгии из-за начавшейся пандемии.
Российская газета вчера в 12:45
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 07:03
Здоровье

Итальянский хирург заявила о критической ситуации в госпиталях

В итальянских больницах не хватает средств помощи больным. Об этом заявила журналистам хирург из медицинского учреждения в Бергамо.
News.ru 14:22
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про Жириновского и коронавирус

Минск, 19 марта 2020, 16:02 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал анекдот о лидере ЛДПР Владимире Жириновском, который раскритиковал его советы по борьбе с коронавирусом.
REGNUM 09:02
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову

Интерфакс 14:12
Космос

SpaceX планирует провести тестовый полет Crew Dragon в мае

Дни24 09:34
Общество

В Ухане впервые не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

Впервые с начала эпидемии коронавируса в китайском городе Ухань за сутки не было зарегистрировано новых случаев заражения, сообщает Reuters.
Суть событий 01:45
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Ольга Куриленко рассказала о своем лечении

Актриса Ольга Куриленко, у которой обнаружили коронавирус, рассказала о том, как проходит ее лечение.
НТВ 04:35
Энергетика

Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США

В четверг, 19 марта, стало известно о том, что Китай отказывается от российской нефти из-за санкций США.
Piter.tv 14:57
Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

РИА Новости 10:02
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Футбол

Борис Ротенберг: «В РПЛ нужно вводить потолок зарплат»

Российские клубы могут резко урезать зарплаты игрокам.
Спорт-Экспресс 13:55
Общество

Российские туристы покидают Черногорию

Как сообщалось, всего в Черногории находилось около 1,8 тысячи туристов из России, ставших заложниками принятых властями этой страны мер по прекращению авиасообщения в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 18:35
Кино

Тимберлейк и Кендрик рассказали о сиквеле мультфильма «Тролли»

Подмосковье Сегодня 07:47
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM 00:02
Происшествия

В здании правительства Армении произошел пожар

Пожар произошел в здании правительства Армении, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Газета.Ru 18:32
Футбол

Месси присоединился к челленджу с туалетной бумагой

Газета.Ru 18:20
Происшествия

В Петрозаводске за взятку задержали вице-спикера Петросовета

Российская газета 10:19
Энергетика

Стоимость нефти Brent выросла на 17%

Мировые цены на нефть продолжают расти: стоимость нефти марки Brent выросла более чем на 17%, WTI — на 35%, следует из данных торгов.
РБК 15:54
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом нового типа, состояние его здоровья не вызывает опасений.
ТАСС 11:24
ещё по теме
Главное