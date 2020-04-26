Границы Италии, ставшей одной из главных жертв коронавируса в Европе, останутся на замке до конца года, так что туристического сезона с участием иностранцев на Апеннинах, скорее всего, не будет.

Италия останется закрытой для туристов до конца года

Общество Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. 1,4K

Общество Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина. 1,6K

Политика Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации. 243

Футбол Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.

Экономика Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки в полном объеме Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки за рубеж в этом сезоне в полном объеме.

Общество Лукашенко о карантине: «Нас кое-кто подталкивает в спину» Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.

Экономика Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24". 495

Общество Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44 Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону. 417

Общество Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса. 281

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф. 17

Спорт Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.

Общество В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели. 4,3K

Здоровье В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19. 52

Наука Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц. 70

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничат Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин. 440

Шоу-бизнес Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.