Общество
Российская газетаИталия останется закрытой для туристов до конца года
Границы Италии, ставшей одной из главных жертв коронавируса в Европе, останутся на замке до конца года, так что туристического сезона с участием иностранцев на Апеннинах, скорее всего, не будет.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Политика
Песков анонсировал выступление Путина на следующей неделе
По словам Пескова, на предстоящей неделе ожидаются новые заявления президента с оценкой перспектив развития ситуации.
Газета.Ru 07:03
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Олич рассказал об отношении русских к алкоголю
Бывший полузащитник немецкого "Гамбурга" и московского ЦСКА Ивица Олич рассказал об отношении русских к алкоголю.
Газета.Ru 03:59
Экономика
Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки в полном объеме
Российские экспортеры зерна выбрали квоту на поставки за рубеж в этом сезоне в полном объеме.
ТАСС 06:37
Общество
Матвиенко посоветовала не планировать зарубежные поездки в этом году
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посоветовала россиянам не планировать в этом году зарубежных путешествий.
Rambler News Service 24 апреля в 07:05
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
Общество
Российские банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Крупные российские банки приготовились к переводу части сотрудников на работу с проживанием в офисе.
РИА Новости 03:32
Шоу-бизнес
Модель Калашникову пристыдили за прогулку в нижнем белье по Москве
Калашникова на спор бегает по улицам в нижнем белье и чулках.
НТВ вчера в 12:48
Общество
Лукашенко о карантине: «Нас кое-кто подталкивает в спину»
Гомель, Белоруссия, 26 апреля 2020, 12:51 — REGNUM Президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил о принятии им решения действовать в условиях пандемии согласно обстановке сложившейся в стране.
REGNUM 05:51
Общество
Лукашенко призвал развивать регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал активнее возрождать районы страны, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году.
News.ru 06:04
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Здоровье
В Челябинской области 368 человек заразились коронавирусом
По данным регионального минздрава на утро 26 апреля, подтверждены 368 случаев заболевания коронавирусом.
Эхо Москвы в Челябинске 03:50
Общество
Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:01
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
Интерфакс 06:26
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для властей регионов по открытию парикмахерских и салонов красоты в условиях пандемии коронавируса.
9111.ru вчера в 04:29
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Москва, 24 апреля 2020, 10:58 — REGNUM В России за сутки 23 апреля выявлено 5849 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
REGNUM 24 апреля в 03:58
Спорт
Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт 06:21
Общество
В российском регионе запретили продажу алкоголя на майские праздники
В Курганской области на время майских праздников запретят продажу алкоголя.
Lenta.ru 06:29
Религия
Сегодня православные отмечают Красную горку
Северпост 03:22
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Музыка
Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии
Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 вчера в 01:47
Наука
Найдено лучшее сочетание тканей для эффективной самодельной маски
Лучше всего себя проявила маска, состоящая из хлопка с натуральным шелком или шифоном — в таком сочетании изделие отфильтровывает до 99% частиц.
Medical Note вчера в 08:38
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат
Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники
Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19
Общество
В Тульской области число зараженных коронавирусом перевалило за 500
Заражение коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки подтверждено еще у 4 человек Тульской области, 24 апреля сообщает региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
ИА Красная Весна 24 апреля в 12:53
Здоровье
Число случаев коронавируса возросло до 406 в Хабаровском крае
Еще у 27 человек в Хабаровском крае выявили коронавирус. Теперь в регионе зарегистрировано 406 случаев COVID-19.
EastRussia 06:35