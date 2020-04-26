Итальянские власти нацелены на открытие музеев и известных на весь мир археологических памятников, таких как Колизей и Помпеи, в мае 2020 года. Об этом сообщил в интервью римской La Repubblica министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.

В Италии допустили открытие музеев и достопримечательностей в мае

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