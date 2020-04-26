Общество
Российская газетаВ Италии допустили открытие музеев и достопримечательностей в мае
Итальянские власти нацелены на открытие музеев и известных на весь мир археологических памятников, таких как Колизей и Помпеи, в мае 2020 года. Об этом сообщил в интервью римской La Repubblica министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.
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Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
РИА Новости 08:08
Политика
Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин на предстоящей неделе может выступить с новыми заявлениями касательно перспектив развития ситуации в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:07
Общество
Попова: Россия может избежать пика заражения коронавирусом
В России, по состоянию на утро 26 апреля, зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (подавляющее большинство из них — в Москве); 747 человек умерли, 6767 выздоровели.
РИА Новости 08:29
Общество
За шесть лет число детей-сирот в России сократилось вдвое
За последние шесть лет число детей-сирот в России сократилось с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году.
Известия 06:36
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Общество
Сотрудники российских банков переезжают на работу
В российских банках часть сотрудников из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса COVID-19, уже живут на рабочих местах или готовы к этому, сообщает РБК.
Вести.Ru 07:38
Общество
Осипов: я хочу, чтобы мы были спокойны
Глава Забайкалья Александр Осипов сообщил, подводя итоги прямого эфира на "Россия-24", как побороть коронавирус и справиться с лесными пожарами — Дорогие земляки, я хочу, чтобы мы были спокойны и чтоб понимали, что с минимальными потерями мы проживем эту ситуацию.
Забайкальский рабочий 07:10
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости вчера в 04:08
Спорт
Губерниев: буду сидеть с трезубцем, как Зевс, и смотреть на все это
Ну если вам нравится Юрий Палыч, который мне тоже нравится, ну скажите, что он самый сексуальный тренер 2019 года, что он самый прекрасный тренер, что он самый лучший в мире тренер просто потому, что он Сёмин, 2019 года.
РИА Новости вчера в 11:43
Общество
Томская область ограничивает въезд и выезд
Газета.Ru 08:29
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 12:25
Единоборства
Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 07:25
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Шоу-бизнес
Башаров впервые признался, почему не смог жить с Архаровой
Башаров не понимает, почему Архарова так тянулась к спиртному: в их жизни все было хорошо, у них была красивая свадьба, хорошая работа.
НТВ вчера в 15:47
Здоровье
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Здоровье
Умер заразившийся коронавирусом российский врач-онколог
В Белгородской области умер врач-онколог, заразившийся коронавирусом.
Lenta.ru 08:16
Футбол
Прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» – «Рух»: надёжная ставка тотал голов
В нынешнем первенстве в играх с участием «Торпедо-БелАЗ» и «Рух» еще ни разу не забивалось более двух голов.
Евро-футбол.ру 24 апреля в 16:03
Футбол
Агент Тила: «Гус мог оказаться в „Динамо“»
Официальный представитель полузащитника «Спартака» Гуса Тила Полина Лельчук в эфире «СЭ» рассказала, что футболист мог перейти в другой московский клуб.
Спорт-Экспресс 06:32
Общество
В Курганской области запретили алкоголь на майские праздники
В Курганской области приостановили продажу алкогольной продукции с 30 апреля по 10 мая.
РИА Новости 08:02
Происшествия
В Харьковской области зафиксировали вспышку COVID-19 в психбольнице
Вспышка коронавирусной инфекции зафиксирована в психиатрической больнице №1 Харьковской области на Украине, на данный момент известно об 11 заболевших COVID-19, об этом сообщил председатель областной администрации Алексей Кучер.
РИА Новости 07:47
Происшествия
Адвокат Винника Тимофей Мусатов погиб в Москве
Российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, погиб в Москве в результате несчастного случая, сообщили в адвокатской конторе.
Коммерсантъ 24 апреля в 15:21
Армия и оружие
Турция обвинила Россию в нападениях на турецких военных в Идлибе
Как следует из данных турецких средств массовой информации, наступательными действиями сирийских военных руководили непосредственно российские военнослужащие, в результате чего сирийской армии и удалось добиться значительного успеха в освобождении отдельных регионов Идлиба и Алеппо, и, вполне вероятно, именно по этой причине, как утверждают источники, потери Турции и стали столь большими.
Avia.pro 02:42
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы граждан РФ в январе — марте 2020 года сократились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
BFM.ru 01:40
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
За сутки в России выявили 5966 случаев коронавируса
За сутки в России зарегистрировано 5 966 случаев заболевания коронавирусом в 83 регионах, сообщает оперштаб.
МордовМедиа вчера в 06:22
Происшествия
Полиция пресекла «антикоронавирусную» вечеринку в Подмосковье
Полиция Ленинского района Московской области разогнала участников «антикоронавирусной» вечеринки во дворе жилого комплекса «Бутово парк 2», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
РБК 08:07
Здоровье
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49