Общество
МИР 24Италия откроет границы на въезд и выезд 3 июня
Власти Италии решили снять все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские издания. Кроме того, с 3 июня в Италии разрешат свободно передвигаться внутри страны.
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с чего всё началось
Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.Интерфаксвчера в 21:31
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Москва, 16 мая 2020, 09:10 — REGNUM В случае уклонения от тестирования при подозрении на коронавирусную инфекцию жителям России грозит штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, сообщили в пресс-центре МВД РФ.
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В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи
Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.
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BFM.ru вчера в 11:46
Политика
Путин раскритиковал работу по выплатам медикам
В пятницу, 15 мая, российский президент Владимир Путин раскритиковал ход доплат медикам, работающим с больными коронавирусной инфекцией.
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Газета.Ru вчера в 22:39
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Компания «ГАЗ» объявила о старте продаж моделей из своей новой линейки «ГАЗели NN».
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Общество
МЧС предупредило о риске передачи коронавируса через чипсы
«Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)»,— говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС (.pdf).
Коммерсантъ вчера в 21:23
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Главврач калужской больницы уволился из-за доплат медикам в 27 рублей
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Газета.Ru вчера в 15:43
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Потребительское кредитование в России пережило шок
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В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском 14 мая в 13:32
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Мэр Москвы Сергей Собянин ответил в эфире телеканала "Россия 1" на вопрос, надо ли человеку, который передвигается по улице, носить маску и перчатки.
Московский Комсомолец 14 мая в 14:28
Политика
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету».
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Общество
Путин поручил внести поправки по доплатам соцработникам
Речь идет о специальных федеральных доплатах с 15 апреля по 15 июля за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, которые работают посменно.
Российская газета вчера в 15:08
Здоровье
38 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае
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У Гавайских островов найден самый большой вулкан в мире
Ранее считалось, что Мауна-Лоа является самым большим вулканом в мире.
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Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru вчера в 16:01
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Фергюсон намекнул на бой с Нурмагомедовым
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Общество
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Следственный комитет начинает проверки по факту невыплат надбавок медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
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МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
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Американская компания Google недавно в тестовом варианте запустила на Android-смартфонах реакции, которые уже давно присутствуют на iPhone.
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В России начали аннулировать июньские туры за границу
Российские туроператоры начали аннулировать туры по всем зарубежным направлениям с вылетом в июне.
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Здоровье
В онкологическом диспансере в Забайкалье ввели карантин
У 66 пациентов Забайкальского краевого онкологического диспансера выявили коронавирусную инфекцию.
RT на русском 02:26
Происшествия
В Ставропольском крае в ДТП со скорой помощью погибли три человека
В Ставропольском крае в результате столкновения мотоцикла и скорой помощи погибли три человека.
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Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
Вести.Ru вчера в 08:59
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Онколог назвал распространенный симптом рака
Злокачественные опухоли забирают в себя много белка, поэтому одним из самых очевидных признаков развития онкологии является резкая потеря веса.
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В Подмосковье в день с коронавирусом госпитализируют до 750 пациентов
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ФАН вчера в 16:24
Кино
Джеймс Кэмерон назвал свою «тайную страсть» в кино
Создатель множества культовых фантастических фильмов Джеймс Кэмерон признался, что у него есть "тайная страсть" в кино.
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Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
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Финансы
Летом рубль ослабнет до 80 за доллар — Райффайзенбанк
Банк прогнозирует падение рубля до 80 за доллар летом по мере восстановления импорта Рубль в летние месяцы может снизиться до 80 рублей за доллар.
Profinance.ru вчера в 10:00