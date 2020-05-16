Власти Италии приняли решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщили итальянские СМИ о решении правительства.

с чего всё началось

Власти Италии решили снять все ограничения на въезд и выезд из страны с 3 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на итальянские издания. Кроме того, с 3 июня в Италии разрешат свободно передвигаться внутри страны.

Италия откроет границы на въезд и выезд 3 июня

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