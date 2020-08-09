«Спартак» действительно имеет предложение от «Герты» по трансферу полузащитника Остона Урунова за 5 миллионов евро, сообщает в своём Telegram-канале «Слава! – новости футбола» журналист Вячеслав Короткин.
У немецкого Volkswagen, который пересмотрел российскую линейку двигателей в пользу наддувных ДВС, до 2015 года имелся сверхнадежный и по-настоящему ресурсный восьмиклапанный «атмосферник» BSE 1.6 MPI с отдачей 102 л.с. В свое время он полагался сразу на несколько моделей компании, в том числе на Skoda Octavia II, Volkswagen Golf V и VI, Jetta V и Passat B6.
Американская компания Anomaly Six встроила модуль по отслеживанию перемещений пользователя более чем в 500 мобильных приложений, которыми пользуются миллионы клиентов, говорится в расследовании, опубликованном 7 августа в газете The Wall Street Journal.