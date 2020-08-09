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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Италия поддержит экономику еще на €25 млрд

Вечером в пятницу, 7 августа, правительство Италии одобрило очередной пакет мер по поддержке экономики на общую сумму €25 млрд.В источнике
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ИА Красная Весна

Италия выделила €25 млрд на спасение экономики и поддержку граждан

ИА Красная Весна10:04
Коммерсантъ

Италия поддержит экономику еще на €25 млрд

Коммерсантъ09:42
Worldtaxes.ru

Германия предоставит льготы по подоходному налогу с населения

Worldtaxes.ru7 августа в 10:59
Обзор газет

Италия готовит еще один пакет помощи после пандемии

Обзор газетвчера в 04:49

Росстат зафиксировал снижение смертности от коронавируса в июне

Количество смертей, вызванных коронавирусной инфекцией в России, в июне снизилось по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Росстат 7 августа на сайте Федеральной службы государственной статистики.
ИА Красная Весна7 августа в 14:47
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Ревин назвал моторы, способные проехать 500 тыс. километров

У немецкого Volkswagen, который пересмотрел российскую линейку двигателей в пользу наддувных ДВС, до 2015 года имелся сверхнадежный и по-настоящему ресурсный восьмиклапанный «атмосферник» BSE 1.6 MPI с отдачей 102 л.с. В свое время он полагался сразу на несколько моделей компании, в том числе на Skoda Octavia II, Volkswagen Golf V и VI, Jetta V и Passat B6.
SpeedMe12:38
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Компания из США встроила в 500 программ модуль слежения за пользователями

Американская компания Anomaly Six встроила модуль по отслеживанию перемещений пользователя более чем в 500 мобильных приложений, которыми пользуются миллионы клиентов, говорится в расследовании, опубликованном 7 августа в газете The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна7 августа в 14:45
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