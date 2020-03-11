Италия испытывает острую нехватку медицинских товаров из-за распространения Covid-19 и надеется, что Китай сможет оказать помощь, заявил глава МИД республики Луиджи Ди Майо в телефонном разговоре с министром иностранных дел КНР Ван И.

с чего всё началось

Италия, ставшая главным очагом эпидемии COVID-2019 в Европе, попросила Китай оказать содействие в борьбе с коронавирусом.

Италия попросила у Китая помощи в борьбе с коронавирусом

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