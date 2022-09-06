Италия примет меры по сокращению потребления природного газа, что может позволить ей сэкономить порядка 5,3 миллиарда кубометров природного газа, сообщает газета il Messaggero со ссылкой на регламент министерства экологического перехода.
Мособлсуд приговорил к 9 и 9,5 года колонии общего режима калининградских врачей Елену Белую и Элину Сушкевич по делу об убийстве младенца в роддоме, передает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.
В России необходимо сделать всё возможное, чтобы для людей с разным уровнем дохода были доступны самые широкие возможности для путешествий, заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в России».
«Руководство МИД РФ с глубоким прискорбием сообщает, что 5 сентября 2022 г. трагически погибли при теракте в Афганистане сотрудники посольства России в Кабуле – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич», – говорится в сообщении.