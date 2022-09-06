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Италия примет меры по сокращению потребления газа на 5,3 миллиарда кубометров

Италия примет меры по сокращению потребления природного газа, что может позволить ей сэкономить порядка 5,3 миллиарда кубометров природного газа, сообщает газета il Messaggero со ссылкой на регламент министерства экологического перехода.
РИА Новости
Документ призван обеспечить запасы, которые на европейском уровне "позволяют подготовиться к возможным прекращениям поставок газа из России".
РИА Новости
Подобные меры экономии приведут к снижению температуры на 1°С при отоплении зданий.
Газета.Ru
Итальянские власти, поставившие своей целью найти замену газу из РФ к середине 2024 года, заявляют, что уже почти наполовину сократили зависимость Италии от российского голубого топлива.
ТАСС

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