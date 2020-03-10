Общество
REGNUMИталия распространяет карантин на всю территорию
Особые карантинные меры, включающие запрет на собрания граждан и на внутренние передвижения без крайней необходимости, вводятся на всей территории Италии. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает La Stampa.
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Общество
Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков
Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
К 14:11 мск доллар составляет 74,86 рубля, а евро — 85,44 рубля. Курс рубля продолжает снижаться на рынке Forex к доллару и евро.
Армия и оружие
Саперы частично разминировали стратегическую высоту в Сирии
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Политика
Суд в Нидерландах начал рассматривать дело о крушении рейса МН17
Обновлено в 20:39 Суд в Нидерландах 9 марта начал рассматривать дело о крушении Boeing в Донбассе.
Происшествия
В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек
Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Общество
В России объяснили развал сделки с ОПЕК
В России объяснили развал сделки с ОПЕК. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкого к Кремлю чиновника.
Политика
В Белом доме заявили, что Трамп не сдавал анализ на коронавирус
Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм уведомила, что президент США Дональд Трамп не сдавал анализ на коронавирус нового типа.
Армия и оружие
Турецкий месседж для России: эксперт о диверсии на армяно-азербайджанской границе
Диверсия азербайджанских военных на границе с Арменией была совершена с подачи Турции, заявил директор Института востоковедения НАН Армении Рубен Сафрастян в понедельник журналистам.
Кино
Появился финальный трейлер «Черной вдовы»
Киностудия Marvel представила последний трейлер экранизации комиксов о Черной вдове — Наташе Романофф.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Здоровье
Немецкий врач предупредил о 4 опасных сигналах кожи
По пятнам на коже можно обнаружить начало серьезного заболевания. Немецкий врач рассказал о четырех сигналах, которые подает людям кожа.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Энергетика
«Роснефть» значительно увеличит добычу нефти
Источники Bloomberg сообщили, что Роснефть собирается значительно увеличить объем добычи с 1.04.2020 г. Планируется увеличение на 300 тыс барр./сутки.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Энергетика
США намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках
Соединенные Штаты намерены противостоять нестабильности на нефтяных рынках, вызванной попытками "государственных субъектов манипулировать" ими.
Общество
Две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузов
В связи со сложными погодными условиями две федеральные трассы Алтайского края закрыли для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов, сообщается на сайте регионального управления Росавтодора.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Происшествия
В Екатеринбурге Lexus сбил женщину-пешехода и загорелся
Машина сбила пожилую женщину, затем врезалась в опору линии троллейбуса и загорелась. Пешеход и пассажирка машины погибли.
Шоу-бизнес
Джиган показался в Instagram со сбритыми бровями
Рэпер Джиган неожиданно появился перед поклонниками в Insagram без бровей и бороды и заявил, что находится в психушке.
Финансы
На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль
На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.
Хоккей
Овечкин и Орлов забили по голу, но «Вашингтон» проиграл «Баффало»
Экономика
Минск увидел дополнительные возможности в переговорах с Москвой
Падение мировых цен на черное золото из-за распада сделки ОПЕК+ дает Белоруссии дополнительные возможности договориться с Россией о поставках нефти.
Здоровье
В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса
Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
Экономика
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку с 9,25% до 12% годовых
Национальный банк Казахстана принял решение повысить базовую ставку 9,25% до 12% годовых.
Происшествия
Женщина устроила погром в аптеке в Иркутске
Полиция Иркутска проводит проверку инцидента в аптеке, в которой посетительница устроила погром.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Политика
Макрон выразил поддержку Хафтару
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает Ливийскую национальную армию и ее командующего Халифу Хафтара.
Экономика
Эксперты назвали самые экономически здоровые регионы России
Отмечается, что по итогам прошлого года лидерами рейтинга экономически здоровых регионов стали субъекты России, богатые сырьем, имеющие развитый обрабатывающий сектор, а также институциональную ренту.
Кино