Общество

REGNUMREGNUMИталия распространяет карантин на всю территорию

Особые карантинные меры, включающие запрет на собрания граждан и на внутренние передвижения без крайней необходимости, вводятся на всей территории Италии. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает La Stampa.
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