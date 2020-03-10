Общество
REGNUMИталия распространяет карантин на всю территорию
Особые карантинные меры, включающие запрет на собрания граждан и на внутренние передвижения без крайней необходимости, вводятся на всей территории Италии. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает La Stampa.
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Кино
Во Франции умер актер Макс фон Сюдов
Экономика
На международных торгах курс доллара превысил 75 рублей
Рубль дешевеет на фоне обвала цен на нефть: на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизился до 34,66 долларов за баррель, падение составляет 23,4%. Стоит отметить, что последний раз американская валюта торговалась выше 75 рублей в марте 2016 года.
Общество
Вступил в силу новый формат ОСАГО
Российские водители с 8 марта смогут вносить информацию о каско на обратную сторону полиса ОСАГО.
Авто
В Узбекистане подорожали местные автомобили
Происшествия
В Иране семь человек умерли, употребив метиловый спирт от коронавируса
Семь человек погибли в Иране, отравившись метиловым спиртом, который они употребляли, чтобы спастись от коронавируса, передает агентство ISNA со ссылкой на местные власти.
Футбол
Кафельников: сезон для «Спартака» полностью провален
Сегодняшний матч реально показал, что этот сезон полностью провален.
Энергетика
Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале рынков.
Экономика
Россиянам дали советы, как заработать при обвале рубля
Ранее на фоне обвала цен на нефть резко вырос курс валюты.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Общество
Мошенники придумали новую схему фишинга «Белый кролик»
Мошенники придумали новую схему фишинга, которая получила название «Белый кролик».
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и переехал в наркологический центр
Рэпер вместе с супругой и тремя детьми в начале года переехал в Майами, где феврале Самойлова родила ему сына.
Футбол
Рубин — Крылья Советов 0:1
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Происшествия
Деревянная скульптура насмерть придавила ребенка на Украине
На Украине в результате падения 200-килограммовой деревянной скульптуры погиб ребенок.
Экономика
Рубль немного повысился к доллару и евро после резкого падения
Курс рубля немного стабилизируется после резкого обрушения из-за выхода России из сделки ОПЕК+, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные рынка Forex.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл в последний раз поучаствовали в публичном мероприятии
Сообщается, что супруги побывали на службе в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.
Происшествия
Число погибших при обрушении отеля в Китае возросло до 18 человек
Число погибших в результате обрушения отеля «Синьцзя» в городе Цюаньчжоу китайской провинции Фуцзянь отеля увеличилось до 18, еще 12 человек остаются под завалами, сообщает People’s Daily (англоязычная версия газеты «Жэньминь жибао») со ссылкой на данные рабочей группы по организации поисково-спасательной операции.
Политика
В суде по делу MH17 заявили о втором «Буке»
В суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 заявили о возможном втором зенитном ракетном комплексе «Бук».
Общество
В Барнауле выставили на продажу недорогой коттедж
Экономика
Цены на автомобили поднимутся из-за падения рынка нефти
Автопроизводители будут вынуждены поэтапно поднимать цены на машины в РФ связи с падением рынка нефти, сообщил президент «Ассоциации российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Общество
В Монголии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом
Государственная чрезвычайная комиссия Монголии подтвердила первый случай заражения коронавирусом нового типа в стране.
Хоккей
«Салават Юлаев» вышел вперед в серии с «Авангардом»
В третьем периоде "Салават Юлаев" трижды отправлял шайбу в ворота "Авангарда".
Общество
Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей
Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
Политика
Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Общество
Прокурор по делу MH17 процитировал Солженицына в суде
Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе завершил речь в суде по делу сбитого в Донбассе летом 2014 года Boeing рейса MH1, процитировав писателя Александра Солженицына.
Футбол
Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» ответил на вопрос, как финансовый кризис может повлиять на его клуб.