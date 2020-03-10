Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны. «Мы приняли решение расширить меры, касавшиеся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны», — цитирует ТАСС Конте.

Премьер Италии распространил карантин на всю территорию страны

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