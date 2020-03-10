Общество
RT на русскомПремьер Италии распространил карантин на всю территорию страны
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что карантинные меры распространяются на всю территорию страны. «Мы приняли решение расширить меры, касавшиеся Ломбардии и некоторых других зон, на всю территорию страны», — цитирует ТАСС Конте.
Читать в источнике
Оценить37
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 01:35, Ашберн
Армия и оружие
Российская делегация примет участие в переговорах с Турцией по Идлибу
Военная делегация из России посетит Анкару 10 марта, чтобы провести с турецкими коллегами переговоры по соглашению, связанному с сирийским Идлибом.
Энергетика
Миронов призвал правительство снизить НДС и удержать цену бензина
Российскому правительству после обвала цен на нефть следует добиться сохранения стоимости топлива на внутреннем рынке, а также сократить налог на добавленную стоимость (НДС) до 15%.
Происшествия
На Украине в окно поезда «Львов — Москва» бросили камень
На Украине неизвестные бросили камень в окно одного из вагонов поезде «Львов — Москва», сообщил 9 марта ресурс «Варта 1».
Финансы
Куликов спрогнозировал вероятный рост нефтяных цен в этом году
«Российская экономика в 2020 году не только и не столько пострадает от падения нефтяных цен, сколько почувствует замедление экономик стран торговых партнеров и временное сокращение мирового туризма», – заявил эксперт.
Энергетика
WSJ: цены на нефть Saudi Aramco снижены для ослабления позиций России
Снижение цен на нефть, предпринятое саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, направлено на ослабление позиций России на мировом рынке этого энергоносителя.
Хоккей
Овечкин догнал Пастрняка в борьбе за звание лучшего снайпера сезона
Овечкин забросил 48-ю шайбу в сезоне. По этому показателю он догнал лидера списка лучших бомбардиров Давида Пастрняка из «Бостон Брюинз».
Экономика
Банк России объявил о 30-дневном моратории на покупку валюты
Центральный банк России сегодня экстренно объявил о временном, в течение 30 дней, прекращении приобретения валюты.
Происшествия
Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Общество
Несколько участков трасс до сих пор перекрыты в Алтайском крае
Напомним, в конце предыдущей недели Алтайский край накрыли снегопады. В связи с этим были закрыты для движения несколько трасс.
Футбол
Холанд считает Мбаппе фантастическим игроком
Первый матч завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1. Дублем в той встречей отметился Холанд.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
В Гидрометцентре сообщили о резком понижении температуры и снеге
В центральных областях 10 марта днем дождь, плюс 7-12 градусов, а дальше температура начнет понижаться.
Культура
В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон
В Челябинске скончалась заслуженная артистка России Марина Меримсон. Об этом в Facebook написал продюсер Вячеслав Шмыров.
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Футбол
Игорь Черевченко может уйти из тульского «Арсенала»
Шоу-бизнес
Степаненко впервые пошутила на концерте про развод с Петросяном
Советская и российская артистка эстрады, актриса театра Елена Степаненко впервые после развода с юмористом Евгением Петросяном пошутила на эту тему.
Происшествия
В Якутске проверяют пункт передержки, где усыпили десятки животных
Экономика
Алена Водонаева назвала тех, кто заработает на падении курса рубля
Модель Алена Водонаева в своем телеграм-канале заявила, что падение курса рубля в первую очередь выгодно российским нефтегазовым компаниям.
Политика
В родном городе Зеленского митингующие потребовали его отставки
Около 500 человек в Днепре (ранее Днепропетровск) в понедельник провели митинг, где потребовали отставки главы украинского государства Владимира Зеленского.
Общество
Бизнес-омбудсмен считает новый КоАП опасным для предпринимателей
Принятие проекта Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) в предложенной Минюстом редакции значительно ухудшит положение бизнеса, об этом говорится в письме, которое уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил на прошлой неделе премьеру Михаилу Мишустину.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как отметила в Курске 8 Марта
Известная звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова - телеведущая, модель и певица - поделилась в своем Instagram впечатлениями от праздника 8 Марта, который она провела в Курске.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь впервые показала сына Евгения Цыганова
Мальчику исполнилось четыре года. Юлия Снигирь впервые показала, как выглядит ее сын от Евгения Цыганова.