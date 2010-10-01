Из-за коронавируса итальянское правительство приняло решение закрыть несколько регионов страны. Начиная с 8 марта нельзя будет въехать и выехать в Ломбардию (в том числе Милан), Венецию и Венето, Пьемонт (частично), Эмилию-Романью, а также еще ряд регионов и провинций.

Музыка Пресняков-старший упрекнул шоу «Голос» в предвзятости По мнению Преснякова, многие зрители абсолютно оправданно высказывают свою критику в отношении шоу "Голос" и дают дельные советы, к которым стоило бы прислушаться.

Общество Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Хоккей Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин провалил первую игру после аварии "Дьяволы" на выезде одержали победу со счетом 6:4. Российский вратарь хозяев льда Игорь Шестеркин был заменен после пятой пропущенной шайбы.

Армия и оружие Истребители Британии сопроводили российские Ту-142 Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.

Армия и оружие Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.

Происшествия В Италии из-под крана вместо воды полилось вино Как выяснилось, из-за технического сбоя на винодельне Settecani вино из одной из цистерн попало в водопровод, а оттуда, соответственно, в дома местных жителей.

Общество Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3070 Число жертв коронавируса COVID-19 в материковом Китае к утру субботы, 7 марта, возросло до 3070: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 28 человек, причем 21 больной умер в городе Ухань провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания.

Авто Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.

Политика В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.