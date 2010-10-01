Общество

Superski.ruSuperski.ruИталия решила закрыть несколько регионов

Из-за коронавируса итальянское правительство приняло решение закрыть несколько регионов страны. Начиная с 8 марта нельзя будет въехать и выехать в Ломбардию (в том числе Милан), Венецию и Венето, Пьемонт (частично), Эмилию-Романью, а также еще ряд регионов и провинций.
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