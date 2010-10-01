Общество
Superski.ruИталия решила закрыть несколько регионов
Из-за коронавируса итальянское правительство приняло решение закрыть несколько регионов страны. Начиная с 8 марта нельзя будет въехать и выехать в Ломбардию (в том числе Милан), Венецию и Венето, Пьемонт (частично), Эмилию-Романью, а также еще ряд регионов и провинций.
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Пресняков-старший упрекнул шоу «Голос» в предвзятости
По мнению Преснякова, многие зрители абсолютно оправданно высказывают свою критику в отношении шоу "Голос" и дают дельные советы, к которым стоило бы прислушаться.
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Тревожность и фобии оказались характерны большинству собак
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Названы претенденты на титул «Всемирный автомобиль года-2020»
Происшествия
В подъезде дома в Петербурге нашли убитым подростка
Тело 14-летнего подростка нашли в подъезде одного из домов по улице Ижорского батальона в Колпино.
Общество
Власти Италии решили расширить зону карантина на всю Ломбардию
Итальянское правительство намерено расширить с 8 марта "красную зону", куда запрещен въезд и выезд из-за распространения коронавируса, на всю автономную область Ломбардия и еще 11 провинций на севере страны, сообщает La Repubblica со ссылкой на проект соответствующего постановления.
Происшествия
В Китае обрушилась гостиница, где проживали люди на карантине
В Китае обрушилось здание гостиницы, в которой находились помещенные на карантин люди.
Происшествия
На Среднем Урале продолжаются гонения на посты видеофиксации
Общество
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Политика
В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины
В Крыму отказались прикасаться к воде с Украины. Такое заявление сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Политика
Путин поручил провести в России миграционную реформу
Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.
Наука
Машинное обучение помогло лучше понять, как мозг распознает лица
Человек обладает удивительной способностью распознавать огромное количество лиц и интерпретировать различные выражения лица.
Кино
Умер актёр из фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актёр Дэвид Пол, известный по ролям в фильмах «Варвары» (1987) и «Няньки» (1994), умер на 63-м году жизни.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин провалил первую игру после аварии
"Дьяволы" на выезде одержали победу со счетом 6:4. Российский вратарь хозяев льда Игорь Шестеркин был заменен после пятой пропущенной шайбы.
Армия и оружие
Истребители Британии сопроводили российские Ту-142
Ранее сообщалось, что два российских дальних противолодочных самолёта Ту-142 совершили полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана продолжительностью более 15 часов.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у берегов Мадейры
Армия и оружие
Ветеран ФСБ рассказал о ликвидации Масхадова
Ликвидация лидера самопровозглашенной Ичкерии Аслана Масхадова стала «водоразделом» во второй чеченской войне, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров РИА Новости.
Кино
Режиссер «Доктора Стрэнджа» снимет триллер о Бермудском треугольнике
Создатель экранизации комиксов Marvel "Доктор Стрэндж" Скотт Дерриксон снимет триллер, действие которого будет происходить в знаменитом Бермудском треугольнике.
Происшествия
В Италии из-под крана вместо воды полилось вино
Как выяснилось, из-за технического сбоя на винодельне Settecani вино из одной из цистерн попало в водопровод, а оттуда, соответственно, в дома местных жителей.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 3070
Число жертв коронавируса COVID-19 в материковом Китае к утру субботы, 7 марта, возросло до 3070: за минувшие сутки из-за вызываемой им пневмонии нового типа скончались 28 человек, причем 21 больной умер в городе Ухань провинции Хубэй, откуда и началось распространение заболевания.
Энергетика
Россия отклонила предложение стран ОПЕК о сокращении добычи нефти
Россия отклонила "любые предложения" стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти ещё до начала официальных переговоров в Вене 6 марта.
Транспорт
Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус
Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем по Крымскому мосту отправился с вокзала Керчи в Анапу, передает корреспондент РИА Новости.
Авто
Hyundai анонсировала обновленную Hyundai Creta для России
Для сравнения в Китае Creta получила рестайлинг еще в 2017 году, в Индии это произошло в 2018 году, а в Бразилии модель была обновлена в прошлом году.
Политика
В Госдуме объяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Ранее в СМИ появилась информация, что поправки о запрете на владение недвижимостью за рубежом для депутатов и чиновников вносились на рассмотрение Госдумы, но не были приняты, так как десяткам парламентариев пришлось бы расстаться со своим имуществом или уйти с должностей.
Общество
Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов
Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые ранее были заблокированы из-за подозрений в компрометации номеров, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
Гаджеты
Xiaomi выпустит новый флагман Mi 10S с огромным экраном
В сети появилась информация о том, что компания Xiaomi собирается выпустить новую версию смартфона Mi 10 с большим экраном.
Происшествия
Накануне 8 марта женщину полицейского в Киеве избил навязчивый ухажер
Навязчивый мужчина подсел к ней в салоне автобуса.
Экономика
Цена на золото достигла максимума за последние семь лет
Во время торгов в пятницу, 6 марта, цена на золото установилась на максимуме за последние семь лет и может показать самый существенный недельный рост с 2009 года на фоне распространения нового коронавируса и падения доходности облигаций.