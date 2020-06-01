Общество

РидусРидусИталия с 15 июня открывает границы для российских туристов

Как подчеркнул итальянский дипломат, кабинет министров страны рассчитывает, что власти России к этому времени откроют свои границы. Мы надеемся, что 15 июня границы Европейского союза для туристов будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну.
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В Италии заявили о готовности принять российских туристов с 15 июня

РБК06:20

Посол рассказал, когда Италия откроется для российских туристов

Комсомольская правда04:39

Италия может начать прием туристов из России с 15 июня

Национальная служба новостей04:58

Италия надеется на возвращение российских туристов с середины июня

Фонтанка.Ру04:55

В Италии надеются, что российские туристы смогут приехать в страну с 15 июня

Газета.Ru04:55

Италия рассчитывает, что российские туристы с 15 июня смогут посещать республику

ТАСС04:51

Италия надеется на открытие границ для туристов с 15 июня

Известия05:16
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Религия

Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

Известия 11:28
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Политика

Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»

Известия 30 мая в 23:10
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Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
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Общество

Врач назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее масок

Врач-вирусолог Виктор Ларичев назвал средство для защиты от коронавируса эффективнее медицинских масок в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Lenta.ru 01:48
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Политика

В МИД России выразили демарш послу Чехии

Послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке российской стороной был выражен демарш в связи с затягиванием Чехией проведения консультаций по улучшению диалога.
RT на русском 09:11
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Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
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Общество

Новый владелец «Ведомостей» оставил Андрея Шмарова главным редактором

Шмаров продолжит исполнять обязанности главного редактора как минимум до созыва нового совета директоров компании.
Афиша Daily 11:45
Космос

Изоляционный эксперимент SIRIUS перенесли на май 2021 года

Начало международного эксперимента SIRIUS, в рамках которого экипаж должен провести в изоляции восемь месяцев, из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесено с ноября 2020 года на май 2021 года.
ТАСС вчера в 05:52
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Происшествия

Расстрелявшему сослуживцев срочнику добавят новое обвинение

Российская газета вчера в 23:06
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Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
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Политика

Путин отметил стабилизацию ситуации по коронавирусу в России

«Исходим из того, что по мере улучшения ситуации с этой пандемией, мы, конечно, возвращаемся к нормальной жизни, в том числе должны подумать и о дальнейшей работе над поправками в Конституцию», — сказал Путин на совещании с рабочей группой по поправкам к Конституции.
RT на русском 09:15
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Шоу-бизнес

Муж Собчак опубликовал ее обнаженное фото

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте Богомолова, Собчак стоит спиной к камере и прикрывает грудь рукой.
Lenta.ru 11:06
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Политика

Россия ответила на обвинения в причастности к беспорядкам в США

Россия не имеет отношения к проходящим в США беспорядкам.
Lenta.ru 04:55
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Происшествия

Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области

Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия 08:55
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Армия и оружие

Бомбардировщики США нарастили частоту полетов вдоль российской границы

REGNUM 08:51
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Общество

ВОЗ зафиксировала новую вспышку смертельного заболевания

В Демократической Республике Конго подтвердили вторую вспышку болезни, вызванной вирусом Эбола, зафиксированную в городе Мбандака на северо-западе страны.
Lenta.ru 12:03
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Здоровье

Вице-губернатор Наталия Зубарева получила представление от прокуратуры

Прокуратурой Белгородской области внесено представление заместителю губернатора области за выплаты по коронавирусу медицинским работникам, сообщает ведомство в понедельник, 1 июня.
Kursk.com 05:35
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

ТАСС 12:16
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Общество

В работе приложения Сбербанка произошел сбой

В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
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Политика

Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи

Президент Владимир Путин поручил Минздраву возобновить плановую работу федеральных и региональных больниц и поликлиник.
РИА Новости 08:19
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Общество

Анатолий Быков написал Путину письмо из СИЗО

Экс-депутат, бизнесмен Анатолий Быков, арестованный за организацию преступления 26-летней давности, написал из СИЗО письмо президенту России Владимиру Путину.
ТВК вчера в 02:58
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Энергетика

«Газпром» заключил контракт на поставку газа в Грецию до 2030 года

Дочернее общество "Газпрома" "Газпром экспорт" заключило долгосрочный контракт на поставку природного газа в Грецию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 08:54
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Здоровье

Эксперты и врачи попросили Голикову о срочных мерах для защиты медиков

Угроза второй волны Экспертная группа, в которую вошли врачи, медицинские эксперты и руководители благотворительных фондов, обратилась с письмом к вицу-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
РБК вчера в 23:00
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Происшествия

Пропавшую на рыбалке с отцом в Крыму шестилетнюю девочку нашли мертвой

Известия 07:21
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Общество

NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе

Сотрудники Секретной службы США вечером 29 мая уводили американского президента Дональда Трампа в подземный бункер из-за протестов вблизи Белого дома, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Известия вчера в 22:48
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Общество

Продлён срок выдачи электронных больничных для лиц старше 65 лет

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удалённую работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:43
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Происшествия

В США украинец на грузовике въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе большой грузовик, за рулём которого находился водитель-украинец, влетел в толпу протестующих, перекрывших трассу.
Rusvesna.su 05:26
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Происшествия

На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru вчера в 06:38
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Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
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Надпись «Путин вор» выложили на сопке в Забайкалье

В Забайкалье сделали огромную надпись «Путин вор» прямо на сопке https://t.co/Hpg7jgJeTP pic.twitter.com/SpEbFxfICS— Світлана Вольдемарівна (@qduXUN4lb9SkFF5) June 1, 2020 Что еще известно:Глава поселка Андрей Дашин около 10.30 утверждал, что надписи нет.
Snob.ru 07:43
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