Как подчеркнул итальянский дипломат, кабинет министров страны рассчитывает, что власти России к этому времени откроют свои границы. Мы надеемся, что 15 июня границы Европейского союза для туристов будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну.

Италия с 15 июня открывает границы для российских туристов

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