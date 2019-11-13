Футбол
Газета.RuИталия с крупным счетом обыграла Боснию и Герцеговину
Сборная Италии на выезде обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской сборной. Счет в матче был открыт на 21-й минуте, отличился Франческо Ачерби.
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Соколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
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