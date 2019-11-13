Сборная Италии на выезде обыграла национальную команду Боснии и Герцеговины в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской сборной. Счет в матче был открыт на 21-й минуте, отличился Франческо Ачерби.

Италия с крупным счетом обыграла Боснию и Герцеговину

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