Общество
Комсомольская правдаИталия собирается закрыть границы для туристов до конца года
До конца текущего года Италия не станет открывать свои границы для иностранных туристов. Такое заявление сделал итальянский министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Технологии
Nvidia проведет конференцию Get Amped на YouTube 14 мая
Технокомпания Nvidia намерена провести конференцию Get Amped 14 мая.
iReactor вчера в 22:43
Политика
Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России
Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
Биатлон
Драчёв: врачи могли сказать Логинову, что колют ему аскорбинку
Были вот у нас врачи Дмитриевы. Они могли сказать, что сделают Логинову укол аскорбинки, чтобы он не заболел.
RT на русском 11:44
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Происшествия
Петербургская полиция создала фотобазу нарушителей самоизоляции
От жителей Северной столицы, которые были задержаны за нарушение режима самоизоляции,поступили жалобу на процедуру принудительной фотосъемки в отделах полиции.
Peterburg2.ru 12:05
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
Происшествия
В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы
Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
Общество
В Томской области ввели ограничения на въезд и выезд
Указывается, что с понедельника, 27 апреля, водители при въезде в Томск должны будут обосновать своё передвижение, предъявив документы, подтверждающие необходимость срочного въезда или выезда из региона.
RT на русском 08:57
Общество
Министр здравоохранения Дона попала в реанимацию
Батайское время вчера в 13:02
Общество
Почти все священники в Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом
Большинство священнослужителей Киево-Печерской лавры, которая уже три недели закрыта на карантин, переболели COVID-19.
РИА Новости 09:59
Общество
Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции
Режим самоизоляции нужно продлить до 12 мая, считает главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин.
РИА Новости 08:43
Политика
Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в карантине в Белоруссии
Необходимость в введении карантинных мер в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 05:46
Происшествия
Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия 10:27
Происшествия
Участница конфликта с таксистом оказалась дочерью актера Стоянова
Участницей конфликта с водителем столичного такси была дочь актера театра и кино Андрея Стоянова, об этом он сам сообщил "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 18:26
Здоровье
Врач назвал смертельно опасные места во время пандемии коронавируса
Палата интенсивной терапии может считаться наиболее опасным местом во время пандемии, написал врач Евгений Комаровский в инстаграме.
РИА Новости 10:20
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Космос
«Прогресс» пристыковался к МКС и установил рекорд
По словам Рогозина, весь полет занял 3 часа и 20 минут, тем самым установив рекорд по самому быстрому полету от Земли до МКС.
Lenta.ru вчера в 03:16
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели
В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
Происшествия
В Подмосковье полицейские установили организатора вечеринки
В Московской области сотрудники полиции установили организатора незаконной вечеринки в жилом комплексе «Бутово парк» на фоне режима самоизоляции, введённого из-за коронавируса.
RT на русском 09:36
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин из-за коронавируса у сестер
У нескольких насельниц Дивеевского монастыря выявили коронавирус, сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.
Православие и Мир вчера в 12:58
Культура
В Госдуме попросили ГП проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов обратился в Генпрокуратуру и Министерство культуры России с просьбой проверить сериал "Зулейха открывает глаза" на предмет оскорбления чувств верующих, сообщается на официальном сайте комитета.
РИА Новости 11:03
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода моряков ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
Попова заявила, что Россия может избежать пика заражений коронавирусом
Режим ограничений Режим ограничений, введенных в России из-за ситуации с распространением коронавируса, сыграл свою максимально положительную роль, сообщила Попова.
ТАСС 07:15
Гаджеты
LG выставила на продажу 34-дюймовый игровой монитор серии UltraGear
Компания выставила на продажу устройство с 34-дюймовым дисплеем и частотой обновления до 160 Гц.
Дни24 02:11