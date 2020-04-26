Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаИталия собирается закрыть границы для туристов до конца года

До конца текущего года Италия не станет открывать свои границы для иностранных туристов. Такое заявление сделал итальянский министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.
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Власти Италии допустили закрытие границ для туристов до конца года

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Отпуска в Италии не будет: страна останется закрытой для иностранных туристов до конца года

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