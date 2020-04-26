До конца текущего года Италия не станет открывать свои границы для иностранных туристов. Такое заявление сделал итальянский министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини.

Италия собирается закрыть границы для туристов до конца года

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