Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной. Такое заявление сделали высокопоставленные источники, на которые ссылается газета La Stampa.

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

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