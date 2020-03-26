Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРоссийскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной. Такое заявление сделали высокопоставленные источники, на которые ссылается газета La Stampa.
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La Stampa: 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусом оказались бесполезны

Дождь01:56

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Lenta.ru03:56

Stampa: Почти вся помощь, которую Россия поставила Италии для борьбы с коронавирусом, оказалась неэффективной

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Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID

Газета.Ru05:14

Итальянские СМИ пожаловались на «бесполезность» помощи из России

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Сальвини призвал власти Италии не считать денег на борьбу с коронавирусом

REGNUMвчера в 07:03

Сенатор Джабаров ответил на критику российской помощи Италии

Национальная служба новостей05:47
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 06:26, Ашберн
Политика

Путин объявил следующую неделю в России нерабочей из-за коронавируса

Путин подчеркнул, что «нельзя допустить печального развития событий, которое происходит в некоторых странах».
Калининград.Ru вчера в 09:37
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Общество

Умер цирковой артист Юрий Кукес

Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.
Газета.Ru 04:48
Общество

В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
RT на русском 06:01
Политика

В Кремле не видят оснований для продления выходной недели

Президент РФ Владимир Путин назвал конкретные даты общероссийской выходной недели, в настоящий момент никаких решений о продлении каникул нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
Политика

Песков: саммит G20 будет закрыт для прессы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит Большой двадцатки будет закрыт для представителей прессы.
Политическая Экспертиза 06:05
Политика

«Вы вызвали гуманитарную катастрофу»: Китай в наступлении

В главной газете Китая "Жэньминь жибао" опубликована статья "США — создатель гуманитарных катастроф".
РИА Новости 01:00
Происшествия

Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился

Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Известия 05:40
Экономика

Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость

Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
РБК 05:18
Общество

В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом

Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Татарстан-24 04:51
Здоровье

В Сургуте зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом

В Ханты-Мансийском округе сегодня зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
ФедералПресс 05:48
Общество

С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами

Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
ЗакC.Ру 02:18
Общество

Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой

Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
РБК 05:41
Происшествия

Оперативники ФСБ задержали вымогателей из ОПГ «Сельмаш»

Трое предполагаемых участников организованной преступной группировки (ОПГ) «Сельмаш» задержаны в Ростове-на-Дону оперативниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Lenta.ru 05:26
Политика

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Общество

В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса

24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Известия вчера в 07:10
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Здоровье

Стало известно, когда носители коронавируса наиболее заразны

Ученые из Университета Гонконга предупредили, что наиболее заразны носители коронавируса в первую неделю болезни.
МедиаПоток 05:03
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Общество

В Германии выздоровел украинский дипломат, переболевший коронавирусом

Сотрудник Генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко переболел коронавирусом в стране пребывания и уже выписался из больницы.
Евразия Daily 06:10
Происшествия

Начальник отдела ГИБДД Новочеркасска стал фигурантом уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России "Новочеркасское" Евгения Ганзенко, сообщает Следственный комитет РФ по Ростовской области.
Российская газета 05:27
Происшествия

Жителя Петербурга подозревают в убийстве собственных родителей

Gazeta.SPb 03:53
Театры

Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького

Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости 04:52
Общество

Собянин призвал жителей других регионов отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей регионов временно не ездить в столицу из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте главы города документа.
Газета.Ru 03:50
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе

Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
REGNUM 02:58
Политика

В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:51
Армия и оружие

В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО

Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в Российской Федерации, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
РИА Новости 04:12
Общество

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
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