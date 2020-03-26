Коронавирус
Lenta.ruРоссийскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большую часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезной. Такое заявление сделали высокопоставленные источники, на которые ссылается газета La Stampa.
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Политика
Путин объявил следующую неделю в России нерабочей из-за коронавируса
Путин подчеркнул, что «нельзя допустить печального развития событий, которое происходит в некоторых странах».
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Общество
Умер цирковой артист Юрий Кукес
Народный артист России, потомственный цирковой артист и директор музея театра "Уголок дедушки Дурова" Юрий Кукес скончался в возрасте 69 лет, сообщает Росцирк.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Политика
В Кремле не видят оснований для продления выходной недели
Президент РФ Владимир Путин назвал конкретные даты общероссийской выходной недели, в настоящий момент никаких решений о продлении каникул нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Песков: саммит G20 будет закрыт для прессы
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что саммит Большой двадцатки будет закрыт для представителей прессы.
Политика
«Вы вызвали гуманитарную катастрофу»: Китай в наступлении
В главной газете Китая "Жэньминь жибао" опубликована статья "США — создатель гуманитарных катастроф".
Происшествия
Сигнал радиобуя при поисках разбившегося Су-27 не подтвердился
Поиски пилота разбившегося накануне в Черном море истребителя Су-27 продолжаются, информация о сигнале радиомаяка аварийно-спасательного буя самолета в новом районе не подтвердилась.
Экономика
Аналитики предсказали рост спроса россиян на зарубежную недвижимость
Увеличение налоговой нагрузки для состоятельных россиян, предложенное накануне президентом Владимиром Путиным, приведет к тому, что инвесторы станут активнее покупать зарубежную недвижимость.
Общество
В Татарстане выявили три новых случая заболевания коронавирусом
Как сообщают медики, у всех заболевших состояние ближе к удовлетворительному, что означает отсутствие повышенной температуры и сопровождаемых коронавирусом симптомов.
Здоровье
В Сургуте зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом
В Ханты-Мансийском округе сегодня зарегистрировано два новых случая заражения коронавирусом.
Общество
С 27 марта РФ прекращает авиасообщение с другими странами
Ранее РФ ограничивала авиасообщение с другими странами, однако чартерные рейсы регулярно следовали в столицы разные государств.
Общество
Собчак рассказала о состоянии Людмилы Нарусовой
Через час Собчак опубликовала пост, в котором заявила, что тест не выявил коронавирус в организме Нарусовой.
Происшествия
Оперативники ФСБ задержали вымогателей из ОПГ «Сельмаш»
Трое предполагаемых участников организованной преступной группировки (ОПГ) «Сельмаш» задержаны в Ростове-на-Дону оперативниками регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
В Испании за сутки 738 человек умерли от коронавируса
24 марта стало известно, что при работе с пациентами в Испании коронавирусом заразились 5,4 тыс. медицинских работников.
Политика
Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Здоровье
Стало известно, когда носители коронавируса наиболее заразны
Ученые из Университета Гонконга предупредили, что наиболее заразны носители коронавируса в первую неделю болезни.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Общество
В Германии выздоровел украинский дипломат, переболевший коронавирусом
Сотрудник Генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко переболел коронавирусом в стране пребывания и уже выписался из больницы.
Происшествия
Начальник отдела ГИБДД Новочеркасска стал фигурантом уголовного дела
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России "Новочеркасское" Евгения Ганзенко, сообщает Следственный комитет РФ по Ростовской области.
Театры
Домогаров рассказал о причине своего ухода из МХАТ имени Горького
Актёр Александр Домогаров в разговоре с журналистом издания Starhit рассказал о причине ухода из МХАТ, где он работал как приглашённый артист, сообщает РИА Новости.
Общество
Собянин призвал жителей других регионов отказаться от поездок в Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей регионов временно не ездить в столицу из-за коронавируса, следует из опубликованного на сайте главы города документа.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
В Томской области распространяют фейковые новости о коронавирусе
Томск, 26 марта 2020, 09:58 — REGNUM Полиция Томской области призывает граждан не реагировать на фейковые новости о коронавирусе.
Политика
В Кремле оценили ситуацию с распространением коронавируса
В Кремле надеются, что РФ избежит эпидемии коронавируса, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В России испытывают пусковую установку мобильного комплекса ПРО
Пусковая установка для нового мобильного комплекса для войск Воздушно-космической обороны проходит испытания в Российской Федерации, сообщил генеральный директор "Конструкторского бюро специального машиностроения" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Владимир Долбенков.
Общество
Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса
По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.