Общество

КоммерсантъКоммерсантъИталия стала лидером по смертности от коронавируса

Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19. В стране погибает каждый двадцатый заразившийся, обратило внимание «РИА Новости» на статистические данные. К утру 9 марта, от вируса умерли 366 человек из 7,3 тыс. заразившихся, то есть — около 5%.
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Италия заняла первое место в мире по летальности от коронавируса

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Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса

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Lenta.ru16:12
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