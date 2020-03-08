Италия занимает первое место в мире по летальности от нового типа коронавируса COVID-19. В стране погибает каждый двадцатый заразившийся, обратило внимание «РИА Новости» на статистические данные. К утру 9 марта, от вируса умерли 366 человек из 7,3 тыс. заразившихся, то есть — около 5%.

Италия стала лидером по смертности от коронавируса

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