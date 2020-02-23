Общество

Газета.RuГазета.RuИталия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса

Италия ввела карантин и дополнительные ограничения в 12 городах из-за вспышки коронавируса, передает "Би-би-си". Власти Италии ввели карантин в городах провинций Ломбардия и Венето. Около 50 тысяч местных жителей должны оставаться дома.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса

Lenta.ru08:04

Италия закрыла на карантин 12 городов из-за коронавируса

Телеканал 360°07:17

Италия сообщила о 34 новых случаях коронавируса

Говорит Москва04:29

Коронавирусом в Италии заболели свыше ста человек, изолированы 12 городов

Интерфакс06:49

Исключительные меры по борьбе с эпидемией коронавируса приняты в Италии

REGNUM04:52

Италия вводит чрезвычайные меры из-за вспышки коронавируса

Эхо Москвы07:00

Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса

Газета.Ru04:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 09:27, Ашберн
Экономика

В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума

В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Новые Известия 21 февраля в 03:14
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину

Политика Сегодня 03:21
Армия и оружие

Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии

Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны.
Известия 09:18
Здоровье

Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо

Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Lenta.ru 07:41
Общество

Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете

Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Газета.Ru 04:50
Теннис

Кузнецова успешно стартовала на турнире в Дохе

LiveSport.ru 09:14
Авто

Стала известна дата премьеры нового Ford Bronco

Tvoe-avto.com вчера в 12:01
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Общество

Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google

На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
REGNUM 08:26
Политика

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету

На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Российская газета 07:50
Политика

Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше

Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Infox.ru вчера в 08:56
Авто

Представлен обновлённый Volkswagen Caddy

Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Tvoe-avto.com 21 февраля в 07:37
Спорт

«Подвиг я совершила один раз, поэтому и на руках качали один раз». Елена Вяльбе — о перипетиях карьеры, поступках «вопреки» и извинениях за допинг Егоровой

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок На завершающие два этапа в Тронхейм приехала главный человек в российских лыжах — Елена Вяльбе, с которой мы поговорили не только о делах в сборной и состоянии лидеров, но и о роли Тронхейма в ее спортивной жизни, перипетиях карьеры и взглядах на то, как развивается лыжный спорт сейчас.
Матч ТВ 02:35
Наука

«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом

В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
N+1 21 февраля в 07:00
Экономика

Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд

Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
РБК 20 февраля в 15:22
Космос

На Марсе найден военный корабль

На официальном сайте исследователя есть пояснение, что при изучении карт Марса, он наткнулся необычный объект и при детальном его изучении выяснил, что это военный корабль.
Южный Федеральный 19 февраля в 22:42
Происшествия

В бассейне Набережных Челнов отравились хлором 18 человек

Шестеро несовершеннолетних госпитализировано в результате отравления парами хлора во время посещения бассейна в Набережных Челнах.
Известия вчера в 18:10
Армия и оружие

Песков: пока Турция не выполнила сочинские договоренности по Сирии

Песков подчеркнул, что это не способствует нормализации обстановки.
Мой Брянск 06:45
Политика

Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ

Глава государства, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, напомнил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в ВОВ.
News.ru 08:56
Футбол

Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины

РИА Новости вчера в 12:04
Экономика

Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн

Ведомости 21 февраля в 04:31
Политика

Протестующие у офиса Зеленского требуют уволить главу МВД Украины

BFM.ru 08:21
Музыка

Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Газета.Ru 05:46
Общество

Пожаловавшейся Путину на доход петербурженке нашли работу

Напомним, жительница Санкт-Петербурга спросила Путина, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.
Взгляд.ру 21 февраля в 13:14
Музыка

Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса

По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
Новый Калининград.Ru 02:33
Религия

В РПЦ прокомментировали перспективы Амманского совещания глав Церквей

Встреча глав и представителей поместных Церквей в Иордании 26 февраля станет первым этапом в преодолении глобального раскола православного мира и положит начало другим подобным совещаниям предстоятелей, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 21 февраля в 03:59
Общество

В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика

Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
РИА Новости 07:41
Здоровье

Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты

Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.
Ридус вчера в 03:50
Футбол

Покер Месси принес «Барселоне» крупную победу в матче с «Эйбаром»

ProstoProSport вчера в 11:56
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек

«Комитет получил от 31 провинции информацию о 76 тысячах 288 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе болеют 53 тысячи 284 человека, 11 тысяч 477 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 тысяч 659 человек выписаны из больниц и 2345 скончались», – приводит информагентство сообщение государственного комитета.
Городовой вчера в 06:22
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное