Общество
Газета.RuИталия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса
Италия ввела карантин и дополнительные ограничения в 12 городах из-за вспышки коронавируса, передает "Би-би-си". Власти Италии ввели карантин в городах провинций Ломбардия и Венето. Около 50 тысяч местных жителей должны оставаться дома.
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Экономика
В РЖД число незадействованных поездов достигло максимума
В 2014-2018 годах количество брошенных поездов на сети ОАО РЖД не превышало 666 в сутки, а в 2019-м оно достигло 1246, сообщает «Коммерсантъ».
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Армия и оружие
Путин заявил об уничтожении группировок террористов в Сирии
Российские военные уничтожили террористические группировки в Сирии и предотвратили на крупные угрозы для страны.
Здоровье
Эвакуированной из-за коронавируса на Украину иностранке стало плохо
Иностранке, которую эвакуировали из Китая на Украину в связи с эпидемией коронавируса, стало плохо — женщине вызвали скорую из-за болей в животе.
Общество
Плоскоземельщик из США разбился на самодельной ракете
Плоскоземельщик и астронавт-любитель Майк Хьюз из США погиб, пытаясь осуществить полет на самодельной паровой ракете.
Теннис
Кузнецова успешно стартовала на турнире в Дохе
Авто
Стала известна дата премьеры нового Ford Bronco
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Общество
Запрещенный на Украине праздник 23 февраля вышел в лидеры запросов Google
На Украине поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google, свидетельствуют данные сервиса Google Trends.
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы вопреки запрету
На Украине, несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны, телеканал "Интер" показал фильм про учения советских десантников в двух частях: "В зоне особого внимания" и "Ответный ход".
Политика
Идентичность с акцентом: паспорта для Великобритании сделают в Польше
Выяснилось, что новые паспорта, которые страна вводит взамен устаревших Евросоюза, будут напечатаны в Польше.
Авто
Представлен обновлённый Volkswagen Caddy
Volkswagen Caddy нового поколения получил самой серьезное обновление за последние 16 лет. Его презентация проходила в Германии.
Спорт
«Подвиг я совершила один раз, поэтому и на руках качали один раз». Елена Вяльбе — о перипетиях карьеры, поступках «вопреки» и извинениях за допинг Егоровой
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок На завершающие два этапа в Тронхейм приехала главный человек в российских лыжах — Елена Вяльбе, с которой мы поговорили не только о делах в сборной и состоянии лидеров, но и о роли Тронхейма в ее спортивной жизни, перипетиях карьеры и взглядах на то, как развивается лыжный спорт сейчас.
Наука
«Магический» двухслойный графен оказался странным металлом
В двухслойном графене с поворотом на «магический» угол обнаружили редкую линейную зависимость электрического сопротивления от температуры вблизи абсолютного нуля.
Экономика
Силуанов назвал «запредельной» налоговую нагрузку на труд
Где взять деньги на маневр Силуанов подчеркнул, что сейчас правительство думает, как снизить налоговую нагрузку на труд, но это невозможно без нахождения постоянных источников компенсации внебюджетным фондам.
Космос
На Марсе найден военный корабль
На официальном сайте исследователя есть пояснение, что при изучении карт Марса, он наткнулся необычный объект и при детальном его изучении выяснил, что это военный корабль.
Происшествия
В бассейне Набережных Челнов отравились хлором 18 человек
Шестеро несовершеннолетних госпитализировано в результате отравления парами хлора во время посещения бассейна в Набережных Челнах.
Армия и оружие
Песков: пока Турция не выполнила сочинские договоренности по Сирии
Песков подчеркнул, что это не способствует нормализации обстановки.
Политика
Путин: Россия не позволит искажать историю ВОВ
Глава государства, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества, напомнил, что 9 мая пройдут торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины победы в ВОВ.
Футбол
Футболисты киевского «Динамо» обыграли «Ворсклу» в чемпионате Украины
Экономика
Лукашенко рассказал о предложении Путина выплатить Белоруссии $300 млн
Музыка
Пригожин призвал перенять опыт Украины на «Евровидении»
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в интервью "Газете.Ru" победу группы Go-A в украинском отборе на "Евровидение-2020", который завершился 22 февраля.
Общество
Пожаловавшейся Путину на доход петербурженке нашли работу
Напомним, жительница Санкт-Петербурга спросила Путина, как прожить на 10 тыс. 800 рублей в месяц.
Музыка
Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса
По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
Религия
В РПЦ прокомментировали перспективы Амманского совещания глав Церквей
Встреча глав и представителей поместных Церквей в Иордании 26 февраля станет первым этапом в преодолении глобального раскола православного мира и положит начало другим подобным совещаниям предстоятелей, считает глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион.
Общество
В Уфе провели парад для 102-летнего героя-фронтовика
Мини-парад провели для 102-летнего участника Великой Отечественной войны Мугина Нагаева в Уфе в День защитника Отечества, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
Здоровье
Назван самый полезный продукт средиземноморской диеты
Ранние исследования по средиземноморской диете предполагали, что красное вино было главным полезным продуктом этого рациона питания, потому что оно содержит соединение под названием ресвератрол, активирующее клетки, связанные с продолжительностью жизни.
Футбол
Покер Месси принес «Барселоне» крупную победу в матче с «Эйбаром»
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 2345 человек
«Комитет получил от 31 провинции информацию о 76 тысячах 288 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе болеют 53 тысячи 284 человека, 11 тысяч 477 человек находятся в тяжелом состоянии, 20 тысяч 659 человек выписаны из больниц и 2345 скончались», – приводит информагентство сообщение государственного комитета.