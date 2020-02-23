Общество
ИнтерфаксИталия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране
Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си". Такое решение Рим принял после того, как число заболевших в Италии достигло 79, а два гражданина страны скончались от вызываемой вирусом пневмонии.
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Общество
В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Происшествия
«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам
«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Единоборства
Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168
Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
Политика
Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину
Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Политика
Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Политика
Подготовлен законопроект, упрощающий получение гражданства России
Депутат рассказал, что данный законопроект предусматривает отмену пятилетнего срока пребывания в стране для получения гражданства РФ гражданами четырех стран — Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
Футбол
В России закрылось трансферное окно
22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Футбол
«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства
Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Армия и оружие
В США впервые показали новую суперпушку
В США впервые показали новое сверхдальнобойное артиллерийское орудие SLRC (Strategic Long Range Cannon), или суперпушку, как прозвали его в СМИ.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Биатлон
Тренер Касперович прокомментировал ситуацию с аккредитацией на ЧМ
Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о ситуации со своей аккредитацией и обысками на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Общество
Канал на Украине показал фильмы о советских десантниках 23 февраля
Украинский телеканал в воскресенье 23 февраля показал два фильма о десантниках, несмотря на запрещение Нацсовета о чествовании защитников Отечества.
Экономика
МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса
Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Футбол
Дижон — Монако 1:1
Главный тренер "Монако" Роберт Морено во время пресс-конференции перед матчем 26 тура против "Дижона" рассказал о том, как формирует стартовый состав.
Политика
Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции
Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
Армия и оружие
В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24
Стоит отметить, что 20 февраля в провинции Идлиб в небо поднимались как Су-24 ВКС РФ, так и аналогичные машины ВВС Сирии.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую
Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Общество
В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок
В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.
Футбол
Рюдигер — после матча с «Тоттенхэмом»: расизм победил
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, освистанный болельщиками во время матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1), высказался о проблеме расизма.
Политика
В США объяснили ненужность России авианосцев
В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.
Энергетика
Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться
Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
Игры
Игровые видеокарты NVIDIA поколения Ampere не выйдут ранее конца августа
Источник изображения: Igor's LAB Прогнозированием графика анонса новых продуктов NVIDIA пытается заняться немецкий ресурс Igor’s LAB, опирающийся на уже составленный план деловых поездок специалистов, традиционно привлекаемых к подготовке подобных мероприятий.
Общество
На курортах Турции может появиться возможность расчёта в рублях
Анкара и Москва прорабатывают возможность расчёта в рублях на турецких курортах для туристов из России.