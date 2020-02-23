Общество

ИнтерфаксИнтерфаксИталия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си". Такое решение Рим принял после того, как число заболевших в Италии достигло 79, а два гражданина страны скончались от вызываемой вирусом пневмонии.
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Италия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Интерфакс03:51

Италия ввела карантин в 12 городах из-за коронавируса

Газета.Ru04:23

Исключительные меры по борьбе с эпидемией коронавируса приняты в Италии

REGNUM04:52

Италия сообщила о 34 новых случаях коронавируса

Говорит Москва04:29

Италия принимает экстренные меры из-за коронавируса: карантин введен в 12 городах

Росбалт05:14

Италия ввела жесткие ограничения из-за резкой вспышки коронавируса в стране

Forbes06:05

В Италии закрыли на карантин 11 городов

Красная весна04:32
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Общество

В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.
Российская газета вчера в 19:34
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Происшествия

«Медуза»: двое фигурантов дела «Сети» могут быть причастны к убийствам

«Медуза» выпустила большое расследование о фигурантах дела «Сети» (запрещена в России), получивших от шести до 18 лет лишения свободы по обвинению в создании террористической организации.
Ведомости 21 февраля в 18:05
Единоборства

Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168

Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.
RT на русском вчера в 23:22
Политика

Российских журналиста и пиарщицу не пустили на Украину

Украинские пограничники не пустили в страну российских журналиста и пиарщицу, приехавших на лекцию.
Lenta.ru 05:25
Политика

Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
Вести.Ru 05:10
Шоу-бизнес

Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
iReactor вчера в 21:48
Политика

Подготовлен законопроект, упрощающий получение гражданства России

Депутат рассказал, что данный законопроект предусматривает отмену пятилетнего срока пребывания в стране для получения гражданства РФ гражданами четырех стран — Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.
REGNUM 21 февраля в 11:37
Общество

Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы

Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
BFM.ru вчера в 18:06
Футбол

В России закрылось трансферное окно

22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.
Sport.ru 21 февраля в 23:59
Футбол

«Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства

Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.
Вести.Ru вчера в 17:35
Армия и оружие

В США впервые показали новую суперпушку

В США впервые показали новое сверхдальнобойное артиллерийское орудие SLRC (Strategic Long Range Cannon), или суперпушку, как прозвали его в СМИ.
Ferra 05:44
Политика

Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому

Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
Коммерсантъ 03:29
Биатлон

Тренер Касперович прокомментировал ситуацию с аккредитацией на ЧМ

Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о ситуации со своей аккредитацией и обысками на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
RT на русском вчера в 10:43
Политика

Президент Путин лично поздравил губернатора Богомаза с днем рождения

БрянскToday 06:00
Общество

Канал на Украине показал фильмы о советских десантниках 23 февраля

Украинский телеканал в воскресенье 23 февраля показал два фильма о десантниках, несмотря на запрещение Нацсовета о чествовании защитников Отечества.
РЕН ТВ 06:03
Экономика

МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса

Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.
Газета.Ru 05:09
Футбол

Дижон — Монако 1:1

Главный тренер "Монако" Роберт Морено во время пресс-конференции перед матчем 26 тура против "Дижона" рассказал о том, как формирует стартовый состав.
Bobsoccer 20 февраля в 10:47
Политика

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.
РБК 01:05
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.
ТАСС вчера в 15:38
Армия и оружие

В Сирии вновь попытались сбить российский бомбардировщик Су-24

Стоит отметить, что 20 февраля в провинции Идлиб в небо поднимались как Су-24 ВКС РФ, так и аналогичные машины ВВС Сирии.
Shraibikus News вчера в 14:47
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ вчера в 16:26
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую

Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.
РИА Новости 05:38
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят выполнять свои королевские обязанности 1 апреля.
Газета.Ru 21 февраля в 23:17
Общество

В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок

В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.
Красная весна 00:59
Футбол

Рюдигер — после матча с «Тоттенхэмом»: расизм победил

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, освистанный болельщиками во время матча 27-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1), высказался о проблеме расизма.
Чемпионат 06:11
Политика

В США объяснили ненужность России авианосцев

В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.
Lenta.ru вчера в 16:10
Энергетика

Мир на грани конца бума: от жидкого газа начали отказываться

Казалось бы, избыток на рынке и текущие сверхнизкие цены на сжиженный газ должны охладить пыл строителей новых заводов СПГ.
РИА Новости 00:00
Игры

Игровые видеокарты NVIDIA поколения Ampere не выйдут ранее конца августа

Источник изображения: Igor's LAB Прогнозированием графика анонса новых продуктов NVIDIA пытается заняться немецкий ресурс Igor’s LAB, опирающийся на уже составленный план деловых поездок специалистов, традиционно привлекаемых к подготовке подобных мероприятий.
3DNews 02:28
Общество

На курортах Турции может появиться возможность расчёта в рублях

Анкара и Москва прорабатывают возможность расчёта в рублях на турецких курортах для туристов из России.
News.ru 05:53
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