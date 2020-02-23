Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си". Такое решение Рим принял после того, как число заболевших в Италии достигло 79, а два гражданина страны скончались от вызываемой вирусом пневмонии.

Общество В Италии число зараженных коронавирусом достигло 79 Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии увеличилось до 79, двое заболевших умерли, а один пациент выздоровел и был выписан из больницы.

Единоборства Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

Единоборства Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC Fight Night 168 Российский боец смешанного стиля Зубайра Тухугов одержал победу над американцем Кевином Агиларом на турнире UFC Fight Night 168 в новозеландском Окленде.

Политика Президент возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата В День защитника Отечества президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Политика Подготовлен законопроект, упрощающий получение гражданства России Депутат рассказал, что данный законопроект предусматривает отмену пятилетнего срока пребывания в стране для получения гражданства РФ гражданами четырех стран — Белоруссии, Молдавии, Украины и Казахстана.

Футбол В России закрылось трансферное окно 22 февраля в России закрылось зимнее трансферное окно, российские клубы больше не смогут покупать игроков, усилиться могут только свободными агентами.

Футбол «Реал» проиграл «Леванте» и лишился лидерства Мадридский "Реал" в матче 25 тура уступил в Валенсии местному "Леванте" 0:1. Это поражение стоило команде Зинедина Зидана лидерства в Ла Лиге.

Армия и оружие В США впервые показали новую суперпушку В США впервые показали новое сверхдальнобойное артиллерийское орудие SLRC (Strategic Long Range Cannon), или суперпушку, как прозвали его в СМИ.

Политика Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.

Биатлон Тренер Касперович прокомментировал ситуацию с аккредитацией на ЧМ Александр Касперович, тренер российского биатлониста Александра Логинова, высказался о ситуации со своей аккредитацией и обысками на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

Экономика МВФ назвал два сценария для экономики из-за коронавируса Рост экономики в 2020 году для Китая составит 5,6%, считают в МВФ. Это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в январском прогнозе.

Футбол Дижон — Монако 1:1 Главный тренер "Монако" Роберт Морено во время пресс-конференции перед матчем 26 тура против "Дижона" рассказал о том, как формирует стартовый состав.

Музыка Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020» Украинская музыкальная группа Go-A представит страну на конкурсе "Евровидение-2020", который пройдет с 12 по 16 мая в Роттердаме.

Здоровье Эвакуированной из Китая на Украину иностранке вызвали скорую Иностранке, которую наряду с гражданами Украины эвакуировали из Китая и поместили на карантин по коронавирусу в санаторий в Полтавской области, накануне вызвали скорую помощь из-за болей в животе, сообщил в воскресенье замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Общество В Пекине всего за шесть дней была построена фабрика лицевых масок В Пекине всего за шесть дней завершилось строительство новой фабрики по производству лицевых масок на фоне возросшего спроса на средства защиты против коронавируса, сообщает 22 февраля агентство Синьхуа.

Политика В США объяснили ненужность России авианосцев В издании обращают внимание на то, что России не хватает финансов, опыта и людей для создания и эксплуатации собственного авианосца.