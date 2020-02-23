Общество

ИнтерфаксИнтерфаксИталия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране

Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си". Такое решение Рим принял после того, как число заболевших в Италии достигло 79, а два гражданина страны скончались от вызываемой вирусом пневмонии.
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