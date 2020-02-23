Общество
ИнтерфаксИталия ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса в стране
Италия ввела исключительные меры, чтобы взять под контроль вспышку распространения нового коронавируса Covid-19, сообщает "Би-би-си". Такое решение Рим принял после того, как число заболевших в Италии достигло 79, а два гражданина страны скончались от вызываемой вирусом пневмонии.
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Охваченная коронавирусом Италия опоздала с экстренными мерами: туристы в ужасе
Московский Комсомолец07:16
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Как оказалось, звезда изменила яркость и размеры. Возможно, что это значит, что взрыв произойдет скоро.
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Автобусы с эвакуированными из Китая украинцами закидали камнями
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Кроссовер Renault Arkana появится под брендом Samsung
У авто для Южной Кореи появится хромированная решётка радиатора, иные противотуманные фары и другой задний бампер.
Общество
«Сложнее форсирования Днепра». Бои за Словакию шли несколько месяцев
В феврале 1945-го свой праздник Красная армия встречала в боях в Восточной Пруссии и Померании.
Биатлон
Логинов и Гараничев выступят в эстафете на чемпионате мира по биатлону
Общество
Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине
В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
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Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
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Общество
Суд в Германии разрешил Tesla построить завод под Берлином
Экологи Германии проиграли суд против компании Tesla: последней разрешено вырубить лес и построить завод электромобилей.
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В МИД России оценили решение суда в Гааге по претензиям Украины
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Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 100 человек
Число заразившихся коронавирусом в итальянской области Ломбардии достигло 89 человек, заявил президент региона Аттилио Фонтана.
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Составлен топ-10 самых мужских автомобилей
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Оззи Осборн выпустил первый за 10 лет сольный альбом
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Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
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