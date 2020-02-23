Общество

Главный региональныйГлавный региональныйИз-за вспышки коронавируса Италия ввела жесткие меры в стране

Как передает «Би-би-си», Рим принял соответствующие меры после того, как число инфицированных в стране достигло 79 человек, два гражданина Италии скончались от пневмонии, которую вызывает новый вирус. Уточняется, что в 12 городах провинции Ломбардия и Венето вводится карантин.
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Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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Facebook заплатит пользователям за записи их голоса

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