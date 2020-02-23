Общество
Главный региональныйИз-за вспышки коронавируса Италия ввела жесткие меры в стране
Как передает «Би-би-си», Рим принял соответствующие меры после того, как число инфицированных в стране достигло 79 человек, два гражданина Италии скончались от пневмонии, которую вызывает новый вирус. Уточняется, что в 12 городах провинции Ломбардия и Венето вводится карантин.
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После выхода из Евросоюза, состоявшегося 31 января, власти Британии намерены изменить цвет обложек паспортов, чтобы "восстановить национальную идентичность".
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Манчестер Юнайтед — Уотфорд 3:0
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Нацполиция Украины завела дело об убийстве в доме экс-главы МИД
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Возглавляющий общий зачет Кубка мира по лыжным гонкам Александр Большунов, будучи лидером перед последним этапом престижной многодневки "Ски Тур", стартовал с отрывом в 34 секунды от ближайшего преследователя, но провалился из-за неправильно подобранной смазки и пропустил вперед шестерых норвежцев.
Общество
Климатолог спрогнозировал умеренное лето после теплой зимы
Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет средней или ниже средней.
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Нецензурный пост депутата Рады о 23 февраля разделил украинцев
Некоторые украинцы раскритиковали желание Кивы отмечать праздник 23 февраля.
Общество
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Во времена Петра I профессиональные военные, получая форму, приобретали также особый социальный статус, который давал офицерам преимущественное положение в обществе.
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Карнавал в Венеции прервали из-за коронавируса
Ограничительные меры вступят в силу в полночь по местному времени. На данный момент в Италии выявлено 132 случая заражения коронавирусом.
Политика
Участники протестов под Полтавой записали обращение к Зеленскому
Участники протестов в поселке Новые Санжары записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, оно опубликовано телеканалом Poltavske.TV на YouTube.
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Биатлон
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Отец Жанны Фриске подал в суд на Дмитрия Шепелева
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Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Энергетика
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Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован в Москве за взятку
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Экс-супруг Бузовой устроил фотосессию с новорожденной дочкой
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Политика
Трамп заявил, что лично намерен подписать мирное соглашение с талибами
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лично подписать соглашение с радикальным движением «Талибан»*, которое, по его словам, приведет к миру в Афганистане.