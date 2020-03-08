Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости". В стране умирает каждый 20-й зараженный: погибли 4,96% из 7,3 тысячи заболевших. На втором месте Иран (3,96%), на третьем Китай (3,83%).

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

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