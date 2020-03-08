Общество
Газета.RuИталия вышла на первое место по смертности от коронавируса
Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА "Новости". В стране умирает каждый 20-й зараженный: погибли 4,96% из 7,3 тысячи заболевших. На втором месте Иран (3,96%), на третьем Китай (3,83%).
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 20:38, Ашберн
Кино
Мультфильм «Вперед» возглавил домашний прокат
Анимационный фильм студии Pixar под названием "Вперед" возглавил американский прокат.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»
На днях стало известно, что премию «Муз-ТВ» вместо Леры Кудрявцевой будет вести Ольга Бузова.
Футбол
Зинедин Зидан: «„Реал“ провел худший матч в сезоне»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в 27-м туре чемпионата Испании.
Энергетика
Нефть марки Brent подешевела сразу на треть
Нефть марки Brent подешевела до рекордных цифр. На торгах в Лондоне стоимость барреля снизилась до 31,43 доллара.
Политика
Следователи по делу MH17 предлагали нарушить законы России
Международные следователи, которые занимаются делом о крушении малазийского боинга МН17 в 2014 году в Донбассе, всерьез задумывались над тем, чтобы нарушить суверенитет России.
Футбол
Нигерийский футболист умер после столкновения с соперником на поле
Команда играла с «Катсина Юнайтед», в разгар матча Мартинс столкнулся с соперником на поле, после чего упал на газон без сознания.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
В пятницу 6 марта умер американский актер Дэвид Пол — больше всего он известен по фильму «Няньки», в котором снялся вместе с братом-близнецом, Питером Полом.
Здоровье
Лекарство от коронавируса обнаружили на Украине
Ученые опытным путем доказали, что «Протефлазид» способен успешно бороться с украинским штаммом заболевания, сообщают «Рамблер/новости».
Политика
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
Общество
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
Общество
В США число инфицированных коронавирусом превысило 500 человек
Число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах превысило полтысячи.
Энергетика
Акции Saudi Aramco упали ниже уровня IPO после развала сделки ОПЕК
Стоимость акций нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco на фоне разрыва соглашения ОПЕК впервые упала ниже уровня IPO, следует из данных торгов.
Футбол
Заболотный обратился к пустой микст-зоне
Спорт
Большунов победил в лыжном марафоне в Норвегии
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Осло.
Общество
Родные жертв крушения Boeing в Донбассе снова пристыдили Россию
Участники акции заявили, что не обвиняют Россию в том, что та сбила Boeing, но протестуют «против отсутствия сотрудничества» со стороны российского государства в расследовании атаки и поэтому решили снова пристыдить Москву.
Единоборства
Макгрегор высмеял Нурмагомедова после слов об уличных драках
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Футбол
Лэмпард как менеджер «Челси» победил во всех матчах против бывших тренеров команды
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на текущий момент провел во главе команды три матча против бывших менеджеров лондонцев.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Манчестер Сити» в матче АПЛ
«Манчестер Юнайтед» одолел «Манчестер Сити» в поединке АПЛ.
Политика
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Осужденный в ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев назвал возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятным, а войну в регионе проигранной.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Общество
В России зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за последние сутки были выявлены четыре новых случая заражения коронавирусом — об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Кино
В Сети появились первые отзывы о хорроре «Тихое место 2»
Экономика
Курс рубля обвалился вслед за нефтью
Курсы доллара и евро к рублю взлетели на международном валютном рынке после обрушения мировых цен на нефть, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Париже произошла стрельба в мечети
По меньшей мере один человек пострадал в результате открытой неизвестным в воскресенье вечером стрельбы в одной из мечетей на северо-востоке Парижа.