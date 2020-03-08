Общество

ИзвестияИзвестияИталия вышла на первое место по смертности от коронавируса

На втором месте по смертности от COVID-19 Иран с показателем 2,96%, на третьем — Китай, 3,83% от общего числа зараженных, которое уже превысило 80 тыс. человек. Меньше всего среди стран с самой тяжелой ситуацией с коронавирусом погибают в Южной Корее — 0,68% от 7,3 тыс. зараженных.
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Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Московский Комсомолец15:43

Названа страна с самой высокой смертностью от коронавируса

Lenta.ru16:12

Италия вышла на первое место по уровню смертности от коронавируса

Российская газета15:45

Италия заняла первое место в мире по летальности от коронавируса

РБК18:47

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Известия15:42

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

Газета.Ru15:42

В Италии от коронавируса скончался каждый 20-й зараженный

РЕН ТВ15:19
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Стоимость нефти Brent при открытии торгов рухнула на 30%

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%.
Ведомости 18:37
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Инженер создал мегаредуктор с самым большим количеством передач в мире

Чтобы последняя сотая передача совершила полный оборот, первая шестерня должна сделать один гугол оборотов — так называют число с единицей и сотней нулей после неё.
Журнал Авто.ру вчера в 01:00
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Проезд первого рельсового автобуса по Крымскому мосту сняли с коптера

Проезд первого рельсового автобуса из Керчи в Анапу по Крымскому мосту сняли с высоты птичьего полета.
РЕН ТВ вчера в 10:52
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В России выявили 4 новых случая заболевания коронавирусом

Три случая заражения коронавирусной инфекцией у граждан Российской Федерации зарегистрированы в Липецке, один случай - в Петербурге.
Газета Metro вчера в 08:22
Футбол

Рубин — Крылья Советов 0:1

Новый Век 08:57
Общество

Премьер-министр Италии закрыл 14 провинций из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал новый указ в рамках борьбы со вспышкой коронавируса в стране, передает Corriere della Sera.
РБК 01:01
Армия и оружие

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Новости о размещении части запасов ядерного оружия в Польше, разумеется, провоцируют много эмоций, но я убежден, что США его к нам не перебрасывают.
ИноСМИ 18:47
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Члены Совместной следственной группы, занимающейся уголовным расследованием крушения Boeing на Украине, продлили соглашение о сотрудничестве.
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В России вегетарианство назвали особо опасным

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Золотов заявил, что вооружение Росгвардии превосходит мировые аналоги

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов рассказал о превосходящем мировые аналоги вооружении Росгвардии.
News.ru 10:11
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Макгрегор отреагировал на слова Нурмагомедова об уличных боях

Lenta.ru 15:47
Происшествия

Массовая перестрелка байкеров произошла в США

Газета.Ru 17:08
Футбол

«Ювентус» обыграл «Интер» при пустых трибунах

Газета.Ru 18:05
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
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УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

Предматчевые рукопожатия отменены в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса.
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В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса

Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
ФедералПресс 10:10
Политика

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», если Москва не выполнит свои обязательства.
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Подозреваемый в убийстве в Петербурге ровесника подросток признал вину

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Газета.Ru 14:25
Культура

В Южно-Сахалинске официально открыли кинофестиваль «Утро Родины»

В островной столице сегодня, 8 марта, состоялось официальное открытие фестиваля многосерийных отечественных фильмов «Утро Родины».
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«Реал» уступил «Бетису» в 27-м туре чемпионата Испании

Футболисты мадридского "Реала" на выезде проиграли "Бетису" в матче 27-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 18:13
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Changan представил новый кроссовер Uni-T

Компания Changan представила свой новый кроссовер под названием Uni-T, которое переводится как «уникальные технологии».
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КНДР осуществила запуск неопознанного снаряда

В понедельник, 2 марта, КНДР произвела запуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
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В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей

"Разумеется, пенсию свыше 50 тысяч рублей нельзя назвать обычной, но подобная информация достаточно правдоподобна", — отметила Густова.
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ЦСКА обыграл «Торпедо» и вышел во второй раунд плей-офф

Победой ЦСКА над нижегородским «Торпедо» со счетом 3:2 завершился четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, состоявшийся 8 марта.
Красная весна 13:47
Общество

Начальник итальянского Генштаба заразился коронавирусом

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Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на фоне опасений касательно распространения нового коронавируса.
ТАСС 15:34
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ФорБанк предлагает вклад «Оттепель»

Средние годовые процентные ставки за полный срок размещения составят 4,79% (от 30 тыс. рублей) и 4,99% (от 1,5 млн рублей).
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