На втором месте по смертности от COVID-19 Иран с показателем 2,96%, на третьем — Китай, 3,83% от общего числа зараженных, которое уже превысило 80 тыс. человек. Меньше всего среди стран с самой тяжелой ситуацией с коронавирусом погибают в Южной Корее — 0,68% от 7,3 тыс. зараженных.

Италия вышла на первое место по смертности от коронавируса

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