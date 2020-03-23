Известно, что министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолётов с вирусологами и медицинским оборудованием. Так, глава итальянского военного ведомства попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

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