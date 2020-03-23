Политика

REGNUMREGNUMИталия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

Известно, что министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолётов с вирусологами и медицинским оборудованием. Так, глава итальянского военного ведомства попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.
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Итальянцы после помощи от России обратились к США

Рамблер01:21

Италия запросила военной поддержки США в борьбе с коронавирусом

REGNUM01:11

СМИ: Италия запросила помощи американских военных из-за коронавируса

Московский Комсомолец00:16

СМИ: Италия попросила американских военных о помощи в связи с коронавирусом

Вечерняя Москва01:11

Италия после помощи России обратилась к США

Ореанда-Новости00:14

Получившая от России помощь Италия обратилась к Пентагону

Lenta.ruвчера в 23:54

CNN: власти Италии запросили помощи военных США в связи с распространением коронавируса

ТАССвчера в 23:38
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Спорт

Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:21
Политика

Гордон заявил о риске распада Украины

Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
REGNUM 01:41
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Общество

Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие

Армию маршала Хафтара обвинили в новой попытке взять Триполи

Из Ливии пришли сообщения об очередной попытке сил маршала Халифы Хафтара взять столицу страны, Триполи, под свой полный контроль.
Военное обозрение 21 марта в 01:25
Политика

На Украину доставили тесты на коронавирус из Китая

Lenta.ru 01:51
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Политика

В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Известия вчера в 18:26
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти

Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках.
Российская газета 21 марта в 03:42
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Общество

Швейные предприятия России начали шить многоразовые медицинские маски

Швейные предприятия России подключились к производству многоразовых медицинских масок, в ближайшее время средства защиты начнут поступать в аптеки.
ФАН вчера в 13:06
Политика

Трамп разрешил ввести нацгвардию в охваченные коронавирусом штаты

Президент США Дональд Трамп разрешил задействовать национальную гвардию для помощи в борьбе с пандемией в штатах Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, где выявлено большое число зараженных коронавирусом.
Известия вчера в 22:04
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM вчера в 13:36
Политика

Макрон заставил Джонсона более эффективно бороться с коронавирусом

Президенту Франции Эммануэлю Макрону пришлось оказать давление на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с быстрым распространением коронавируса по Европе.
Российская газета вчера в 19:54
Экономика

Сооснователь Yota договорился о покупке 49% Эльгинского проекта

Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, 49% Эльгинского угольного проекта.
РБК 01:00
Игры

Half-Life: Alyx занимает около 67 Гб дискового пространства

Megaobzor.com 02:03
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса, рассказали источники газеты «Ведомости».
РБК 01:15
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия 21 марта в 23:46
Происшествия

Под наркотиками, но в ДТП невиновен: разбираем странную аварию на перекрёстке

Жительница Екатеринбурга Марина прислала нам видеозапись этой аварии: на своём Chevrolet Lanos женщина поворачивала налево на перекрёстке, подставившись под едущий прямо ВАЗ-2110.
НГС55 вчера в 22:00
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Общество

Роскачество обнаружило в молоке кишечную палочку

Роскачество при повторном исследовании молока шести популярных торговых марок обнаружила в одном из товаров кишечную палочку, следует из сообщения компании.
РИА Новости 01:29
Общество

Собянин назвал чушью фейки о вводе в Москву войск из-за коронавируса

Ранее в оперативном штабе сообщили, что к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.
РИА Новости вчера в 12:02
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Общество

Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе

Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Известия 01:02
Политика

Новый министр обороны Словакии высказался об отношениях с Россией

Назначенные министры отвечали на вопросы журналистов, среди которых и оказался новый министр обороны Словакии Ярослав Надь – его спросили о том, какие отношения его ведомство намерено строить с Россией.
Piter.tv вчера в 03:34
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Кино

Фильм о Курской области покажут по федеральному ТВ

Сегодня, 22 марта, на телеканале Россия-24 состоится премьера фильма "Курская норма".
Kurskcity.ru вчера в 06:28
Общество

ГИБДД установит камеры для фиксации использования телефонов водителями

ГИБДД планирует ввести в работу камеры, фиксирующие использование водителями мобильного телефона за рулем.
Известия 00:47
Здоровье

В Москве вылечили от коронавируса 16-летнюю девушку

"Москвичка в возрасте 16 лет благополучно вылечилась от коронавируса и была выписана из инфекционной клинической больницы № 1", - сообщила СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Газета.Ru 01:57
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Марк Эспер
Американский политик
Американский государственный деятель, министр обороны США с 23 июля 2019 года. Ранее занимал должность министра армии США.
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