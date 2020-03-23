Коронавирус

Военное делоВоенное делоИталия запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом

По информации источника, министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини выступил с просьбой предоставить стране медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Помимо этого, итальянские власти рассчитывают на помощь со стороны военных медиков Соединенных Штатов, находящихся в Италии.
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