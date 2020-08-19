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Lenta.ru
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Италия экономически выживает только благодаря поддержке ЕС и не способна самостоятельно разобраться с накопившимися финансовыми проблемами, пишет финское издание HBL. Оно называет Италию страной-зомби. В начале 2020 года Италия имела госдолг в размере 2,4 триллиона евро.В источнике
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Известия

Финское издание назвало Италию «страной-зомби»

Известия03:19
ИноСМИ

HBL (Финляндия): Фонд восстановления не спасет Европу (Hufvudstadsbladet)

ИноСМИвчера в 04:04
Газета.Ru

В ЕС назвали Италию несамостоятельной страной-зомби

Газета.Ru01:57
РЕН ТВ

В Финляндии назвали Италию несамостоятельной «страной-зомби»

РЕН ТВ00:54
Ореанда-Новости

СМИ назвало Италию страной-зомби, которая выживает только благодаря поддержке Евросоюза

Ореанда-Новости00:20
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Lenta.ru22:58
ИА Красная Весна

В Финляндии назвали Италию страной-зомби

ИА Красная Весна02:03

На Кубани за сутки подтверждено 86 случаев заболевания коронавирусом

В Краснодаре COVID-19 обнаружен у 35 человек, в Усть-Лабинском районе – у 6, в Выселковском и Северском районах – у 5. В Тихорецком и Туапсинском районах заболели по 4 жителя, в Славянском, Красноармейском, Апшеронском – по 3. В Тимашевском, Павловском, Кавказском районах и в Новороссийске по 2 зараженных.
Администрация Краснодарского края03:38
1,5K

Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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Верховный суд запретил в России движение АУЕ

Верховный Суд РФ признал популярное среди молодежи криминальное движение, или субкультуру, АУЕ* («Арестантский уклад един»* или «Арестантское уголовное единство»*) экстремистской организацией.
ТВКвчера в 21:10
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Польша отреагировала на развертывание на границе белорусской армии

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
Взгляд.ру03:06
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