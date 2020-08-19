На Кубани за сутки подтверждено 86 случаев заболевания коронавирусом

В Краснодаре COVID-19 обнаружен у 35 человек, в Усть-Лабинском районе – у 6, в Выселковском и Северском районах – у 5. В Тихорецком и Туапсинском районах заболели по 4 жителя, в Славянском, Красноармейском, Апшеронском – по 3. В Тимашевском, Павловском, Кавказском районах и в Новороссийске по 2 зараженных.