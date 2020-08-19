Италию назвали несамостоятельной страной-зомби
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Италия экономически выживает только благодаря поддержке ЕС и не способна самостоятельно разобраться с накопившимися финансовыми проблемами, пишет финское издание HBL. Оно называет Италию страной-зомби. В начале 2020 года Италия имела госдолг в размере 2,4 триллиона евро.В источнике
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