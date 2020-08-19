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ИА Красная Весна
ИА Красная Весна

В Финляндии назвали Италию страной-зомби

Государством-зомби, чья экономика держится на плаву только благодаря поддержке Евросоюза, 28 августа назвало Италию финское издание HBL.В источнике
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Известия

Финское издание назвало Италию «страной-зомби»

Известия03:19
ИА Красная Весна

В Финляндии назвали Италию страной-зомби

ИА Красная Весна02:03
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Lenta.ru22:58
РЕН ТВ

В Финляндии назвали Италию несамостоятельной «страной-зомби»

РЕН ТВ00:54
Ореанда-Новости

СМИ назвало Италию страной-зомби, которая выживает только благодаря поддержке Евросоюза

Ореанда-Новости00:20
Газета.Ru

В ЕС назвали Италию несамостоятельной страной-зомби

Газета.Ru01:57
ИноСМИ

HBL (Финляндия): Фонд восстановления не спасет Европу (Hufvudstadsbladet)

ИноСМИвчера в 04:04

Польша назвала развертывание армии на западе Белоруссии игрой Лукашенко

Развертывание белорусской армии на западе страны является внутренней психологической игрой белорусских властей, а не внешней угрозой, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в эфире Польского радио.
РИА Новости03:10
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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Власти Башкирии намерены выкупить контрольный пакет акций БСК

Правительство Башкирии готовит предложение по выкупу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании (БСК), у которой завязался конфликт с жителями региона и экозащитниками из-за планов по добыче соды на горе Куштау, заявил глава Башкирии Радий Хабиров в интервью «Эху Москвы».
Ведомости04:39
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Училищам рекомендовали обучать заочные и вечерние группы дистанционно

Занятия вечерних и заочных групп в училищах рекомендуется максимально перевести в дистанционный формат, следует из рекомендаций по профилактике коронавируса в профессиональных образовательных учреждениях, которые опубликованы на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости05:12

СК Белоруссии начал проверку после смерти члена избиркома в Волковыске

Следственный комитет Белоруссии проводит проверку по факту смерти директора музея в Волковыске – ранее он не подписал протокол подсчета голосов на одном из избирательных участков в Белоруссии во время проведения президентских выборов.
Национальная служба новостей05:18