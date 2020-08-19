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Lenta.ru
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Италия экономически выживает только благодаря поддержке ЕС и не способна самостоятельно разобраться с накопившимися финансовыми проблемами, пишет финское издание HBL. Оно называет Италию страной-зомби. В начале 2020 года Италия имела госдолг в размере 2,4 триллиона евро.В источнике
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РЕН ТВ

В Финляндии назвали Италию несамостоятельной «страной-зомби»

РЕН ТВ00:54
Ореанда-Новости

СМИ назвало Италию страной-зомби, которая выживает только благодаря поддержке Евросоюза

Ореанда-Новости00:20
ИноСМИ

HBL (Финляндия): Фонд восстановления не спасет Европу (Hufvudstadsbladet)

ИноСМИвчера в 04:04
Lenta.ru

Италию назвали несамостоятельной страной-зомби

Lenta.ru22:58

Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет согласился выполнить ряд требований, которые выдвинули представители штаба экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и профсоюзы предприятий.
Власти Гродно согласились выполнить некоторые требования протестующих
ТАССвчера в 16:22
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Самарские ученые создадут перспективные двигатели для самолетов и БПЛА

Во вторник, 18 августа, в центре по связям с общественностью Самарского университета сообщили, что ученые созданного бюро будут решать крупные и масштабные задачи, касающиеся разработки и производства новых энергоэффективных двигателей для самолетов и БПЛА, пишет ТАСС.
Экономика сегоднявчера в 04:13

Эксперт Мальнев назвал способ обнаружения клавиатурного шпиона

Клавиатурного шпиона можно найти путем проверки компьютера антивирусным ПО, либо с помощью встроенной системы-анализатора, заявил руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев.
Экономика сегодня00:02
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Рябков заявил, что Россия не готова платить за продление ДСНВ

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва выступает за продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако не готова дополнительно платить за это, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ruвчера в 09:22
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Объявлена российская цена кроссовера Mercedes-Maybach GLS

Напомним, кросс-Maybach имеет такой же кузов, что и обычный Mercedes-Benz GLS длиной 5205 мм: на увеличение колесной базы (3135 мм) в компании не решились, а визуальные отличия сводятся к иной решетке радиатора, богатой хромированной отделке и штатным колесам диаметром 22 дюйма.
Авторевю19:58

Путин провёл встречу с главой «Роснефти»

Ново-Огарево, Московская область, 18 августа 2020, 14:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин провел встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, сообщается 18 августа на сайте Кремля.
REGNUMвчера в 07:15
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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