Общество
Вести.RuИтальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства. Такое решение связано с новыми мерами московских властей в связи с коронавирусом. Соответствующее обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
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Посольство Италии рекомендовало своим гражданам не приезжать в Россию
Национальная служба новостей05:17
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Политика
В Крыму ответили на планы Джемилева устроить митинг в Симферополе
Ранее Джемилев заявил, что в ходе "марша" на Крым 3 мая представители меджлиса* планируют провести митинг в Симферополе, если не будут остановлены российскими силовиками.
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Стала известна цена компонентов Samsung Galaxy S20 Ultra
Политика
Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
МИД: США понижают порог применения ядерного оружия
"Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения", - сказала Захарова.
Политика
Владимир Путин прибыл в Иваново
Политика
Чубаров назвал слова о подаче воды в Крым «подлым ударом в спину»
Лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что слова о возможной подаче днепровской воды в Крым, которые озвучил новый глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль "стали подлым ударом в спину".
Общество
В Москве ввели особый режим по коронавирусу
1. Мэр Москвы ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса Документ опубликован на сайте мэра столицы.
Транспорт
Utair сокращает количество рейсов в Милан
"Для безопасности пассажиров в условиях распространения коронавируса в Италии Utair временно сокращает количество перелетов из Москвы в Милан и обратно", – говорится в сообщении.
Происшествия
Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма
Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Политика
Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников
Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Политика
«Яблоко» в ВС оспорит распоряжение Путина о голосовании по Конституции
Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Владимира Путина от 14 февраля об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, пишет РБК.
Финансы
Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года
Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.
Общество
В Москве девочку с одним глазом отказались признавать инвалидом
Девочка появилась на свет с одним глазом, на место второго пришлось вставить протез. Но это лишь часть проблем, признается ее мама.
Политика
Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе
Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Происшествия
В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова
В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Армия и оружие
Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы
Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
Происшествия
Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном
Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Политика
Мишустин и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии
Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава кабмина Белоруссии Сергей Румас по телефону обсудили сотрудничество двух стран и вопросы интеграции, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
Хоккей
Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон»
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.
Армия и оружие
Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо
Происшествия
Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке
По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
Энергетика
ОПЕК рекомендует сократить нефтедобычу до конца года. Россия против
Вместо сокращения только до второго квартала делегация предложила продлить меры на весь 2020 год.
Общество
Госдума снижает возраст для выхода на негосударственную пенсию
Закон, направленный на изменение порядка назначения негосударственных пенсий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Технологии
В чипах Intel обнаружили неустранимую уязвимость
Речь идет о возможности злоумышленниками скомпрометировать ключи шифрования компьютера, воспользовавшись уязвимостью CVE-2019-0090.