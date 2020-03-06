Общество

Вести.RuВести.RuИтальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства. Такое решение связано с новыми мерами московских властей в связи с коронавирусом. Соответствующее обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
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Власти Италии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию при наличии симптомов простуды или гриппа

Эхо Москвы04:30

Посольство Италии рекомендовало своим гражданам не приезжать в Россию

Национальная служба новостей05:17

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

РИА Новости04:35

Посольство Италии посоветовало не ездить в Россию из-за антивирусных мер

РБК05:38

Граждан Италии с симптомами простуды призвали не посещать Россию

Московский Комсомолец04:23

Посольство Италии призвало простуженных сограждан не посещать Россию

РЕН ТВ04:05

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции

Интерфакс04:30
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Политика

В Крыму ответили на планы Джемилева устроить митинг в Симферополе

Ранее Джемилев заявил, что в ходе "марша" на Крым 3 мая представители меджлиса* планируют провести митинг в Симферополе, если не будут остановлены российскими силовиками.
РИА Новости Крым 07:39
Гаджеты

Стала известна цена компонентов Samsung Galaxy S20 Ultra

Megaobzor.com вчера в 14:57
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Парламент ДНР признал русский язык единственным государственным

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики закрепил в конституции статус русского языка как единственного государственного, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:25
Армия и оружие

МИД: США понижают порог применения ядерного оружия

"Вашингтон не просто модернизирует свои ядерные силы, но стремится к приданию им новых возможностей, что существенно расширяет вероятность их применения", - сказала Захарова.
Российская газета 04:04
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Владимир Путин прибыл в Иваново

REGNUM 06:34
Политика

Чубаров назвал слова о подаче воды в Крым «подлым ударом в спину»

Лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что слова о возможной подаче днепровской воды в Крым, которые озвучил новый глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль "стали подлым ударом в спину".
РИА Новости Крым 05:38
Происшествия

На телах погибших украинских шахматистов найдены следы уколов

Газета.Ru 07:12
Общество

В Москве ввели особый режим по коронавирусу

1. Мэр Москвы ввел режим повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса Документ опубликован на сайте мэра столицы.
Lenta.ru вчера в 14:26
Происшествия

Обвиняемого в педофилии сотрудника ГИБДД задержали в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:32
Транспорт

Utair сокращает количество рейсов в Милан

"Для безопасности пассажиров в условиях распространения коронавируса в Италии Utair временно сокращает количество перелетов из Москвы в Милан и обратно", – говорится в сообщении.
Москва 24 06:15
Происшествия

Москвич избил фельдшера скорой помощи из-за защитного костюма

Фельдшера кареты скорой помощи избили на юго-востоке Москвы, когда он приехал по вызову в защитном костюме.
Газета.Ru 05:46
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Политика

Объяснен отказ от поправки к Конституции о недвижимости чиновников

Излишне запрещать российским чиновникам иметь недвижимость за рубежом, многие получили недвижимость в странах СНГ по наследству, объяснил депутат Госдумы, сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников.
Lenta.ru 07:51
Политика

«Яблоко» в ВС оспорит распоряжение Путина о голосовании по Конституции

Партия «Яблоко» обратилась в Верховный суд, чтобы оспорить распоряжение Владимира Путина от 14 февраля об организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, пишет РБК.
Право.ру 04:22
Финансы

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.
РЕН ТВ 05:00
Общество

В Москве девочку с одним глазом отказались признавать инвалидом

Девочка появилась на свет с одним глазом, на место второго пришлось вставить протез. Но это лишь часть проблем, признается ее мама.
НТВ вчера в 06:27
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Эрдоган же заявил, что договоренности в Сочи нарушили «силы режима» (президента Сирии Башара Асада) и 1,5 млн беженцев находятся у границ Турции, что и стало причиной ввода турецких войск.
Ведомости вчера в 14:41
Экономика

К группе риска отнесли 38 российских банков

38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Lenta.ru вчера в 22:07
Общество

Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram

Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
РИА Новости 07:05
Происшествия

В московское УВД пришли с обысками по делу Голунова

В УВД по Западному административному округу Москвы проходят обыски по делу о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
РБК 06:44
Армия и оружие

Танки Т-90М «Прорыв» впервые примут участие в параде Победы

Российские военные впервые покажут танки Т-90М "Прорыв" на параде Победы на Красной площади в Москве, сообщил ТАСС в пятницу источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС 05:27
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
Происшествия

Пропавшую девочку нашли дома у похитителя в ящике под диваном

Как оказалось, ребенка похитили. Обнаружили ее в квартире у похитителя, в ящике для белья внутри дивана.
Вести.Ru 06:21
Политика

Мишустин и Румас обсудили вопросы интеграции России и Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин и глава кабмина Белоруссии Сергей Румас по телефону обсудили сотрудничество двух стран и вопросы интеграции, сообщили в пресс-службе кабмина РФ.
РИА Новости 07:46
Хоккей

Ковальчук забросил дебютную шайбу за «Вашингтон»

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Илья Ковальчук забросил первую шайбу после перехода в клуб из столицы США.
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Крупный склад с оружием террористов обнаружили в Алеппо

Piter.tv 04 марта в 23:50
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Начальник УСБ полиции Кубани задержан по подозрению в крупной взятке

По данным следствия, "с 2016 по 2020 год вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства" за совершение "заведомо незаконных действий" на стационарном посту ДПС "Успенский", расположенном на трассе "Кавказ" в Краснодарском крае.
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ОПЕК рекомендует сократить нефтедобычу до конца года. Россия против

Вместо сокращения только до второго квартала делегация предложила продлить меры на весь 2020 год.
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Общество

Госдума снижает возраст для выхода на негосударственную пенсию

Закон, направленный на изменение порядка назначения негосударственных пенсий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
REGNUM вчера в 04:52
Технологии

В чипах Intel обнаружили неустранимую уязвимость

Речь идет о возможности злоумышленниками скомпрометировать ключи шифрования компьютера, воспользовавшись уязвимостью CVE-2019-0090.
RuNews24.ru вчера в 20:18
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