Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства. Такое решение связано с новыми мерами московских властей в связи с коронавирусом. Соответствующее обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

Итальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Экономика Подсчитаны мировые потери от коронавируса Отмечается, что квартальные потери из-за вспышки коронавируса сравнимы с убытками мировой экономики за весь 2019 год от торговой войны между США и Китаем.

Шоу-бизнес Сергей Жорин: «Катя Гордон совсем завралась» Вчера Екатерина Гордон подала на Сергея Жорина заявление в следственный комитет за распространение сведений о частной жизни.

Политика СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).

Общество Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.

Энергетика Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.

Спорт Зеппельту отказали в выдаче российской визы Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Спорт Известный омский пловец-паралимпиец погиб в 23 года Не стало омского спортсмена-паралимпийца Александра Макарова – члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Паралимпийский комитет России.

Здоровье В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.

Футбол УЕФА изменит линии офсайда с сезона-2020/21 Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что с сезона-2020/21 в Лиге чемпионов и Лиге Европы будет более широкая линия офсайда при определении нарушения правила с помощью Системы видеоопомощи арбитрам (VAR).

Происшествия Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.

Футбол Алиссон может пропустить матч с «Атлетико» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер «красных» Алиссон Бекер не сыграет против «Борнмута» в 29-м туре АПЛ.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Политика Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.

Здоровье Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек Общее число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 превысило 100 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные властей более чем 80 стран, где были зафиксированы случаи заражения.