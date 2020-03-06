Общество
Вести.RuИтальянцам рекомендовано не ездить в Россию
Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства. Такое решение связано с новыми мерами московских властей в связи с коронавирусом. Соответствующее обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
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Посольство Италии рекомендовало своим гражданам не приезжать в Россию
Национальная служба новостей05:17
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Экономика
Подсчитаны мировые потери от коронавируса
Отмечается, что квартальные потери из-за вспышки коронавируса сравнимы с убытками мировой экономики за весь 2019 год от торговой войны между США и Китаем.
Космос
NASA опубликовало самую детальную панораму Марса
NASA показало самую детальную за все время исследований панораму Марса.
Шоу-бизнес
Сергей Жорин: «Катя Гордон совсем завралась»
Вчера Екатерина Гордон подала на Сергея Жорина заявление в следственный комитет за распространение сведений о частной жизни.
Здоровье
На Украине разработали средство от коронавируса
Лекарство от коронавируса пока не разработано.
Армия и оружие
Эрдоган: не Россия противостояла Турции в сирийском Идлибе
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что в Идлибе военным страны противостояла не российская сторона, а "режим президента Башара Асада", цитирует "Интерфакс".
Общество
В Петербурге актера Михаила Ефремова не пустили в самолет
Политика
Владимир Путин приедет в Иваново
Общество
Названы связанные с заразившимися коронавирусом россиянами авиарейсы
Оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом назвал семь авиарейсов, связанных с зараженными россиянами.
Политика
СБУ открестилась от рассказавшего об убийстве Гиви сотрудника
В августе 2017 года Сугерея в составе группы украинских диверсантов задержали в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Политика
Путин ответил на вопрос о возможности возглавить Госсовет
Президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иваново прокомментировал возможность возглавить Госсовет.
Общество
Водонаева опубликовала результаты экспертизы своего поста в Instagram
Телеведущая Алена Водонаева опубликовала в своем аккаунте в Instagram экспертное заключение по результатам лингвистического исследования, в котором указано, что признаки пропаганды исключительности, унижения человеческого достоинства или возбуждения вражды в ее высказываниях относительно демографической ситуации в России отсутствуют.
Энергетика
Reuters узнал о нежелании России дополнительно сокращать нефтедобычу
Власти России согласны продлить срок действия ранее заключенного соглашения о сокращении объемов добычи нефти, но не пойдут на дополнительное ее сокращение, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
Спорт
Зеппельту отказали в выдаче российской визы
Немецкому журналисту Хайо Зеппельту отказали в выдаче визы в России. Об этом он сообщил в социальных сетях.
Общество
Госдума снизила возраст для выхода на негосударственную пенсию
В третьем чтении окончательно были приняты необходимые поправки в закон «О негосударственных бюджетных фондах».
Спорт
Известный омский пловец-паралимпиец погиб в 23 года
Не стало омского спортсмена-паралимпийца Александра Макарова – члена сборной команды России по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает Паралимпийский комитет России.
Здоровье
В Китае выявлен первый случай энцефалита из-за коронавируса
В сообщении отмечается, что специалисты клиники получили информацию о том, что больные новым коронавирусом страдают от острого респираторного синдрома, травмы миокарда, поражения печени, нарушения функции других внутренних органов.
Футбол
УЕФА изменит линии офсайда с сезона-2020/21
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что с сезона-2020/21 в Лиге чемпионов и Лиге Европы будет более широкая линия офсайда при определении нарушения правила с помощью Системы видеоопомощи арбитрам (VAR).
Политика
Новый премьер Украины объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль разъяснил свои слова о необходимости возобновить подачу воды в Крым.
Происшествия
Появилось видео задержания похитителя девочки под Костромой
Следствие в Костромской области обнародовало видео задержания мужчины, подозреваемого в похищении маленькой дочери полицейского в городе Нея.
Футбол
Алиссон может пропустить матч с «Атлетико»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что голкипер «красных» Алиссон Бекер не сыграет против «Борнмута» в 29-м туре АПЛ.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл впервые прибыли в Лондон после «мегзита»
Принц Гарри и Меган Маркл 5 марта посетили ежегодную церемонию вручения премии фонда Endeavour Fund в Лондоне.
Наука
Красноярские ученые из космоса следят за состоянием вечной мерзлоты
Красноярские ученые регулярно отслеживают состояние вечной мерзлоты и степень воздействия изменяющегося климата на нее из космоса.
Политика
Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников
Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
Культура
HBO выпустит сериал по игре The Last of Us от создателя «Чернобыля»
Крэйг Мазин, который стал известен широкой аудитории после успеха мини-сериала "Чернобыль", назначен в проекте сценаристом и исполнительным продюсером.
Футбол
Итальянский «Наполи» интересуется Азмуном
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 100 тыс. человек
Общее число заразившихся новым типом коронавируса COVID-19 превысило 100 тыс. человек, пишет ТАСС со ссылкой на данные властей более чем 80 стран, где были зафиксированы случаи заражения.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.