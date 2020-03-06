Общество

Вести.RuВести.RuИтальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства. Такое решение связано с новыми мерами московских властей в связи с коронавирусом. Соответствующее обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
Читать в источнике
Комментировать188

Подробнее о событии

Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

РИА Новости04:35

Посольство Италии посоветовало не ездить в Россию из-за антивирусных мер

РБК05:38

Посольство Италии рекомендовало своим гражданам не приезжать в Россию

Национальная служба новостей05:17

Итальянцам рекомендовали отказаться от поездок в Россию при легком простудном недомогании

ТАСС07:47

Власти Италии рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в Россию при наличии симптомов простуды или гриппа

Эхо Москвы04:30

Граждан Италии с симптомами простуды призвали не посещать Россию

Московский Комсомолец04:23

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции

Интерфакс04:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 11:07, Ашберн
Здоровье

Детям коронавирус угрожает так же, как и взрослым

Дети имеют такой же риск заражения коронавирусом COVID-19, как и взрослые.
MedikForum.ru 06:24
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве

RT на русском 10:59
Происшествия

СК предоставил члену кущевской банды Цеповязу госзащиту

РИА Новости вчера в 03:42
Армия и оружие

Эрдоган оценил договоренности с Россией по Идлибу

Российско-турецкое соглашение по Идлибу принесет значительные выгоды, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета после визита в Москву.
РИА Новости 07:00
Политика

Власти Сербии: продолжение «Турецкого потока» пытаются остановить

Попытки остановить продолжение «Турецкого потока» через Болгарию отмечают сербские власти, заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, 5 марта сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 11:50
Общество

У бизнесмена Олега Тинькова диагностировали рак

REGNUM 09:46
Происшествия

В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла

Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
РИА Новости 10:09
Финансы

Курс доллара поднялся выше 68 рублей с января 2019 года

Курс доллара впервые с января 2019 года поднялся выше 68 рублей. А курс евро превысил 77 рублей.
РЕН ТВ 05:00
Происшествия

В Омске 5-летняя девочка подверглась насилию в детском саду

Московский Комсомолец 03:25
Происшествия

В Новосибирской области арестован глава стратегического предприятия

В Новосибирской области арестован директор стратегического предприятия «Анозит» Игорь Куканов.
BFM.ru 04:47
Армия и оружие

Завод «Северная верфь» спустит на воду корвет «Ретивый» 12 марта

Судостроительный завод "Северная верфь" в Петербурге готовится спустить на воду корвет "Ретивый" проекта 20380.
Piter.tv 04:17
Культура

Соловьев поблагодарил Светлакова за отказ оскорблять его

Юморист Сергей Светлаков в конкурсе на YouTube-шоу Comment Out отказался назвать телеведущего Владимира Соловьева мразью.
Рамблер 06:41
Фигурное катание

Валиева выиграла короткую программу на ЮЧМ с личным рекордом

Россиянка Камила Валиева стала лучшей в короткой программе на юниорском чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Таллине.
РИА Новости 10:36
Политика

В Раде озвучили новый план «борьбы» за Крым и Донбасс

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгения Кравчук в интервью изданию "Апостроф" предложила "пробиваться" к жителям Донбасса и Крыма через телевидение.
РИА Новости 07:28
Политика

Путин оценил возможность возглавить Госсовет

Президент России Владимир Путин негативно оценил возможность возглавить Госсовет, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:17
Общество

Состоялся анонс Amnesia: Rebirth

Матч ТВ 10:37
Технологии

В чипсетах Intel обнаружили неустранимую уязвимость

Эксперты Positive Technologies обнаружили в большинстве выпущенных за последние пять лет чипсетов Intel неустранимую уязвимость, с помощью которой злоумышленник может извлекать конфиденциальную информацию с компьютеров жертвы.
ТАСС вчера в 10:13
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Как написала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, запрет на владение иностранной недвижимостью не вошел в проект поправок в Конституцию, так как десяткам парламентариев и чиновников пришлось бы отказаться от нее или уйти со своих постов.
РИА Новости 05:03
Общество

За сутки в России выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Общее число выявленных в России случаев заражения COVID-19, по данным Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, увеличилось до десяти человек.
РБК 09:10
Здоровье

Лекарство от коронавируса обнаружили на Украине

Ученые опытным путем доказали, что «Протефлазид» способен успешно бороться с украинским штаммом заболевания, сообщают «Рамблер/новости».
Политическая Экспертиза 09:26
Происшествия

В УВД по ЗАО Москвы прошли обыски по делу Голунова

В управлении внутренних дел (УВД) по Западному административному округу Москвы прошли обыски по делу о незаконном задержании Ивана Голунова.
Lenta.ru 07:29
Общество

Госдума снизила возраст выхода на негосударственную пенсию

Согласно тексту документа, с помощью договора о добровольном пенсионном страховании, российские женщины смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет.
Deita.ru 03:45
Политика

Зеленский назвал сроки выхода Украины из переговоров по Донбассу

Украина выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы.
Lenta.ru 10:24
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

Piter.tv 00:23
Энергетика

Источник сообщил о провале переговоров ОПЕК+

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что переговоры завершились без договоренности, поскольку Россия не согласилась с дополнительным сокращением добычи.
BFM.ru 10:50
Технологии

Видели Гордона Фримена на постере Half-Life: Alyx? Расслабьтесь, это фейк

В общем, интриги вокруг первой за 13 лет новой Half-Life нагнали немало, однако постер с Гордоном Фрименом всё-таки фейк — об этом рассказал авторитетный блогер Тайлер Маквикер с канала Valve News Network.
Игромания.ру 09:41
Происшествия

Смертник подорвался у посольства США в Тунисе

Вести.Ru 06:03
Политика

Россияне заметили намек Путина Эрдогану о Крыме

Рамблер 05:21
Экономика

В России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию.
RT на русском вчера в 01:24
Наука

Низкоуглеводная диета поможет предотвратить возрастные изменения мозга

Чтобы лучше понять, как диета влияет на старение мозга, исследовательская группа сосредоточилась на возрастном периоде, в течение которого профилактика может быть наиболее эффективной.
МКБ-11 06:54
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное