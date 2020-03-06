Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства. Такое решение связано с новыми мерами московских властей в связи с коронавирусом. Соответствующее обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

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