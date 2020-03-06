Общество

Вести.RuВести.RuИтальянцам рекомендовано не ездить в Россию

Посольство Италии в России посоветовало своим гражданам воздерживаться от посещения российского государства. Такое решение связано с новыми мерами московских властей в связи с коронавирусом. Соответствующее обращение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
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Гражданам Италии рекомендуют не ездить в Россию при наличии даже самых легких симптомов простуды

Эхо Москвы12:01

Итальянцам рекомендовали отказаться от поездок в Россию при легком простудном недомогании

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Посольство Италии призвало простуженных сограждан не посещать Россию

РЕН ТВ04:05

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Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию

РИА Новости04:35

Посольство Италии посоветовало не ездить в Россию из-за антивирусных мер

РБК05:38

Итальянцам рекомендовано не ездить в РФ из-за требований Москвы по изоляции

Интерфакс04:30
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Пожар начался в школе бокса на улице Репина в подмосковных Химках.
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Ранее сообщалось, что в России было выявлено шесть случаев заражения новым китайским коронавирусом.
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Аналитик рассказал об азербайджанской нефти для Белоруссии

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
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Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Хакасии

Президент России Владимир Путин поручил Минфину проверить исполнение бюджета Республики Хакасия и разработать предложения по оказанию ей финансовой помощи.
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Минфин предложил конфисковать незаконно выведенную валюту из РФ

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