Коронавирус
Вести.RuИтальянцы не намерены досрочно завершать футбольный сезон
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны не возобновлять национальные футбольные чемпионаты. Франция уже досрочно завершила сезон во всех лигах.
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Общество
Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области
Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Авто
Продажи Lada Xray Cross Instinct начались в России
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
Здоровье
Карантин сняли в ГКБ №1 Ижевска
В ГКБ 1 Ижевска снят карантин, проводится дезинфекция медучреждения.
Izhlife 00:10
Происшествия
В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов
РИА Новости 01:28
Происшествия
Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ
Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
Общество
В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию
Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)
Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
Политика
На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»
Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Общество
США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю
Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 18:01
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
Политика
Песков не исключил оказание прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Общество
Нижегородцы смогут посещать дачи только с документом на собственность
Оформить заявку на поездку в организацию, которая продолжает работать, можно также не чаще двух раз в неделю.
Нижний сейчас 02:23
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
РИА Новости вчера в 10:36
Хоккей
В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги
Бывший вратарь Илья Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.
RT на русском 01:13
Политика
Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости вчера в 07:53
Единоборства
Президент UFC не уверен, что Хабиб и Фергюсон подерутся в 2020 году
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на ряд вопросов от фанатов. Конференция прошла на форуме Reddit.
Газета.Ru 00:40
Общество
В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков
Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
РИА Новости 02:20
Политика
В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах
Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
Здоровье
Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус
Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
Футбол
Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако»
Экс-форвард сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь отметил, что российский полузащитник Александр Головин является лидером «Монако».
Спорт-Экспресс вчера в 20:35
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20