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Вести.RuВести.RuИтальянцы не намерены досрочно завершать футбольный сезон

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны не возобновлять национальные футбольные чемпионаты. Франция уже досрочно завершила сезон во всех лигах.
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Президент Федерации футбола Италии: я никогда не соглашусь на досрочное завершение сезона

Чемпионатвчера в 17:46

Итальянский футбол может потерять около €800 млн из-за пандемии

Газета.Ru01:31

«Итальянский футбол потеряет 700-800 млн евро. Это будет смерть». Глава FIGC о досрочном завершении сезона

Sports.ru00:22

Глава FIGC заявил, что не согласится на досрочное завершение сезона

РИА Новостивчера в 18:48

Президент Федерации футбола Италии: «Досрочное окончание сезона будет означать смерть итальянского футбола»

Матч ТВ01:11

Глава федерации футбола Италии: Я никогда не остановлю сезон

Спорт день за днемвчера в 17:37

Глава Федерации футбола Италии: «Я никогда не остановлю сезон»

Sport24.ruвчера в 17:19
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Общество

Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области

Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:43
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Авто

Продажи Lada Xray Cross Instinct начались в России

«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня 28 апреля в 07:31
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ведомости 02:07
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Здоровье

Карантин сняли в ГКБ №1 Ижевска

В ГКБ 1 Ижевска снят карантин, проводится дезинфекция медучреждения.
Izhlife 00:10
Происшествия

В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов

РИА Новости 01:28
297
Происшествия

Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики оказались сторонниками ИГ

Боевики, которые готовили теракты в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ).
Известия 02:01
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Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
1,1K
Политика

Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник)

Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС.
ИноСМИ вчера в 09:31
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Политика

На Украине намерены помешать завершению проекта «Северный поток — 2»

Макогон добавил, что завершение строительства «Северного потока — 2» приведёт к потере оставшихся 50 млрд куб. м.
RT на русском вчера в 06:44
1,1K
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
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Общество

США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю

Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 18:01
2
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну.
Газета.Ru 02:37
1,9K
Политика

Песков не исключил оказание прямой материальной помощи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 20:54
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Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
972
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
1K
Общество

Нижегородцы смогут посещать дачи только с документом на собственность

Оформить заявку на поездку в организацию, которая продолжает работать, можно также не чаще двух раз в неделю.
Нижний сейчас 02:23
7
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
336
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

РИА Новости вчера в 10:36
279
Хоккей

В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги

Бывший вратарь Илья Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.
RT на русском 01:13
Политика

Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата»

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие.
РИА Новости вчера в 07:53
9
Единоборства

Президент UFC не уверен, что Хабиб и Фергюсон подерутся в 2020 году

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт ответил на ряд вопросов от фанатов. Конференция прошла на форуме Reddit.
Газета.Ru 00:40
3
Общество

В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков

Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья.
РИА Новости 02:20
8
Политика

В Таджикистане запретят использовать славянские окончания в именах

Использование славянских окончаний в фамилиях и отчествах граждан Таджикистана теперь будет запрещено.
ТАСС вчера в 06:01
2,5K
Здоровье

Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус

Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.
Взгляд.ру 02:40
Футбол

Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако»

Экс-форвард сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь отметил, что российский полузащитник Александр Головин является лидером «Монако».
Спорт-Экспресс вчера в 20:35
Хоккей

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport вчера в 08:00
5
Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
60
Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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