Накануне президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские страны не возобновлять национальные футбольные чемпионаты. Франция уже досрочно завершила сезон во всех лигах.

Спорт день за днем

Общество Володин попросил проверить закупку масок в Саратовской области Спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин направил прокурору области обращение с просьбой проверить закупку региональными властями десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку, сообщается в аккаунте сторонников спикера ГД в Instagram. 314

Общество Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев, ему было 57 лет. Об этом сообщил в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. 307

Здоровье Карантин сняли в ГКБ №1 Ижевска В ГКБ 1 Ижевска снят карантин, проводится дезинфекция медучреждения.

Общество В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области. 1,1K

Политика Дневник (Болгария): Россия хочет создать правовую базу статуса мемориалов и воинских захоронений в Болгарии (Дневник) Во вторник между министрами иностранных дел Болгарии и России Екатериной Захариевой и Сергеем Лавровым состоялся телефонный разговор, в котором они договорились продолжить работу над договорно-правовой базой статуса воинских захоронений и мемориалов, сообщило российское государственное агентство ТАСС. 2

Общество США планируют выпустить 100 млн доз вакцины от коронавируса к декабрю Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 01:01 — REGNUM В администрации президента США Дональда Трампа планируют пройти все этапы создания вакцины от коронавируса в ускоренном темпе и выпустить 100 млн доз до конца 2020 года, передаёт агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники. 2

Общество Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны Россиянам, у которых есть второе гражданство, вид на жительство за рубежом или иной документ, позволяющий постоянно проживать за границей, разрешат покинуть страну. 1,9K

Политика Песков не исключил оказание прямой материальной помощи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможное оказание прямой материальной помощи на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. 139

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 972

Политика Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI. 1K

Политика В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива. 336

Хоккей В НХЛ составили рейтинг самых неординарных россиян в истории лиги Бывший вратарь Илья Брызгалов возглавил список самых неординарных россиян в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которые проявили себя не только на льду, но и за его пределами.

Политика Германия назвала дату видеоконференции «нормандского формата» Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча глав МИД "нормандского формата" по урегулированию на Украине в формате видеоконференции запланирована на четверг, все стороны дали согласие. 9

Общество В Подмосковье продлили режим цифровых пропусков Режим пропусков для передвижения на транспорте по Московской области продлили до 11 мая включительно, говорится в постановлении губернатора, опубликованном на сайте правительства Подмосковья. 8

Здоровье Создатель «Новичка» предложил способ убить коронавирус Один из лучших «боевых химиков СССР» Леонид Ринк предлагает свой вариант борьбы с пандемией COVID-19.

Футбол Синама-Понголь считает Головина одним из лидеров «Монако» Экс-форвард сборной Франции и «Ростова» Флоран Синама-Понголь отметил, что российский полузащитник Александр Головин является лидером «Монако».