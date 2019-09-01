Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руСборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в одном матче

Италия — Армения
9 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Stadio Renzo Barbera
Чиро Иммобиле
8′
Николо Дзаньоло
9′
Николо Барелла
29′
Чиро Иммобиле
34′
35′
Вараздат Ароян
Николо Барелла
Риккардо Орсолини
46′
60′
Артак Григорян
Артем Симонян
Николо Дзаньоло
64′
Леонардо Бонуччи
Армандо Иццо
69′
69′
Айк Ишханян
Артур Саркисов
Алессио Романьоли
70′
Жоржиньо
75′
Сальваторе Сиригу
Алекс Мерет
77′
Риккардо Орсолини
78′
79′
Эдгар Бабаян
Федерико Кьеза
81′
82′
Артак Едигарян
Петрос Аветисян
В матче отбора Евро-2020 Италия разгромила Армению со счетом 9:1. Как сообщает BBC, это самая крупная победа итальянской сборной с 1948 года. 71 год назад итальянцы разгромили США (9:0) на летних Олимпийских играх в Англии.
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