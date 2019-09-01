В матче отбора Евро-2020 Италия разгромила Армению со счетом 9:1. Как сообщает BBC, это самая крупная победа итальянской сборной с 1948 года. 71 год назад итальянцы разгромили США (9:0) на летних Олимпийских играх в Англии.

Сборная Италии впервые за 71 год забила 9 голов в одном матче

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