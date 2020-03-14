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КоммерсантъКоммерсантъИтальянка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону

По сумме набранных очков итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира. В прошлом сезоне она также стала первой в общем зачете. В сезоне 2019/2020 по итогам всех этапов она набрала 793 очка.
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Норвежская биатлонистка. Олимпийская чемпионка 2014 года в смешанной эстафете,бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 и 2018 в масс-старте, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в смешанной эстафете. Шестикратная чемпионка мира.
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Доротея Вирер
Итальянская биатлонистка
Итальянская биатлонистка, двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в смешанной эстафете, трёхкратная чемпионка мира, абсолютная чемпионка мира среди юниоров 2011 года. Обладательница Кубка мира по биатлону в сезоне 2018/19, малого Кубка мира 2015/16 года в зачёте индивидуальных гонок, малого Кубка мира 2018/19 в зачёте гонок преследования.
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