Коронавирус
КоммерсантъИтальянка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону
По сумме набранных очков итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира. В прошлом сезоне она также стала первой в общем зачете. В сезоне 2019/2020 по итогам всех этапов она набрала 793 очка.
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Доротея Вирер: Горжусь тем, что подняла итальянский флаг в такой трудный для страны момент
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Вирер: горжусь тем, что подняла итальянский флаг на вершину в такой трудный момент
Чемпионатвчера в 17:51
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