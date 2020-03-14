По сумме набранных очков итальянская биатлонистка Доротея Вирер выиграла общий зачет Кубка мира. В прошлом сезоне она также стала первой в общем зачете. В сезоне 2019/2020 по итогам всех этапов она набрала 793 очка.

Итальянка Вирер выиграла общий зачет Кубка мира по биатлону

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