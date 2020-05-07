Коронавирус
ИнтерфаксХолдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов
Негативный эффект на выручку оказало влияние колебаний курсов валют ($34 млн в течение квартала). В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Кино
Россияне назвали любимые фильмы о войне
МИР 24 вчера в 00:10
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
Общество
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться
Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Общество
В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявлено 6703 новых случая заражения коронавирусом.
РБК 03:55
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 231 и сейчас составляет 177 160 человек во всех регионах страны.
ТАСС 03:46
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Татьяна Паркина
Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
Политика
В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Наука
Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин
Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава рассталась со своим женихом
Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета вчера в 06:23
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ 05 мая в 05:12
Политика
Открыть границу с ДНР и ЛНР призвала Украину ООН
Перекрытую из-за карантина линию разграничения в Донбассе призвал открыть представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу, сообщает Deutsche Welle.
Live24 04:05
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
Общество
В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
Общество
Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян
Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
Наука
В Германии нашли древнейшее в Европе пиво
Популярная механика 01:36
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Политика
Глава МИД Украины назвал три тактических шага по возвращению Крыма
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил три тактических задачи по возвращению Крыма.
Ореанда-Новости вчера в 04:39
Общество
Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина
Итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус. На их заявление обратил внимание Daily Mail.
Lenta.ru вчера в 14:19
Общество
В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов
«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
RT на русском 03:13
Общество
Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам
Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
Primpress.ru 05 мая в 14:30
Общество
В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.
Москва 24 вчера в 21:24
Игры
В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption
CyberSport.ru вчера в 11:34
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24