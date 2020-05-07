Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксХолдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

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Негативный эффект на выручку оказало влияние колебаний курсов валют ($34 млн в течение квартала). В квартальном отчете VEON сообщил, что приостанавливает прогноз финансовых результатов на 2020 год из-за неопределенности с последствиями пандемии коронавируса.
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Холдинг VEON ухудшил квартальные результаты и отказался от прогнозов

Интерфакс02:22

Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии

РБК03:21

Итальянская Enel отчиталась о снижении прибыли в I квартале

Rambler News Service03:28

Владелец «Билайна» оценил негативный эффект от пандемии коронавируса

ИА Красная Весна04:10

Выручка VEON по МСФО в I квартале снизилась на 1,3%

ПРАЙМ01:15
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Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru вчера в 09:44
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Более половины магазинов в Москве может так и не открыться

Более половины магазинов в Москве может так и не открыться После снятия карантинных мер в Москве могут закрыться до 50% магазинов одежды, обуви и аксессуаров, прогнозирует Fashion Consulting Group.
Коммерсантъ вчера в 18:58
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Общество

В Москве выявили рекордное число новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявлено 6703 новых случая заражения коронавирусом.
РБК 03:55
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 11 231 и сейчас составляет 177 160 человек во всех регионах страны.
ТАСС 03:46
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Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru вчера в 01:48
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Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Наука

Найден способ уменьшить смертность от коронавируса среди мужчин

Ученые нашли способ уменьшить уровень смертности среди мужчин, зараженных коронавирусом.
Lenta.ru 01:47
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Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
Экспресс газета вчера в 06:23
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Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов.
Lenta.ru вчера в 14:56
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Происшествия

Более половины пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ 05 мая в 05:12
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Политика

Открыть границу с ДНР и ЛНР призвала Украину ООН

Перекрытую из-за карантина линию разграничения в Донбассе призвал открыть представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Украине Пабло Матеу, сообщает Deutsche Welle.
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Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»

Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском 03:55
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых. По данным издания, это произошло в ночь на 6 мая.
Ведомости вчера в 11:18
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Общество

В России разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Алгоритмы NtechLab помогут распознавать силуэты, информация в режиме реального времени в обезличенном виде будет поступать в систему "Оптимист", которая сформирует отчетность о соблюдении требований.
РИА Новости 03:46
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия вчера в 06:13
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В Германии нашли древнейшее в Европе пиво

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Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

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РБК 05 мая в 21:07
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Политика

Глава МИД Украины назвал три тактических шага по возвращению Крыма

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба представил три тактических задачи по возвращению Крыма.
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Общество

Изобретена первая в мире убивающая коронавирус вакцина

Итальянские ученые изобрели первую в мире вакцину, способную нейтрализовать коронавирус. На их заявление обратил внимание Daily Mail.
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В Свердловской области выявили ещё 76 человек с коронавирусом

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В Москве вылечились от коронавируса ещё 769 пациентов

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 769 человек», — приводит её слова оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом.
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Общество

Принятый в СССР пенсионный возраст могут вернуть россиянам

Пенсионный возраст, который был принят для граждан в Советском Союзе, могут вернуть россиянам уже нынешней осенью.
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Общество

В Подмосковье возобновят строительство детсадов и школ

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в регионе в первую очередь возобновят строительство инфраструктурных объектов, включая школы и детские сады.
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В сети нашли геймплей отмененной Prince of Persia Redemption

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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
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Znak.com 02:43
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В Индии произошла утечка газа на химзаводе, есть погибшие

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