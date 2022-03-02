ИнтерфаксИтальянская Eni намерена выйти из трубопроводного СП с Газпромом «Голубой поток»Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетИтальянская Eni намерена выйти из совместного предприятия с "Газпромом", которое владеет газопроводом из России в Турцию, "Голубой поток", сообщает агентство ANSA со ссылкой на представителя компании.ИнтерфаксГазопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции.РИА НовостиПредставители компании открыто заявили о планах продать свою долю, чтобы не взаимодействовать с «Газпромом» и не сотрудничать с Россией.ФАНСовместные проекты Eni и «Роснефти», связанные с лицензиями на разведку в Арктике, уже заморожены, в том числе из-за санкций, введенных с 2014 года.Lenta.ruЧитать далееСвернутьКапитал страныКапитал страныРЕН ТВРБК ИнвестицииФАНREGNUMГазета.RuРосбалтПодробнее о событииEni рассматривает возможность выхода из СП с Газпромом по МГП Голубой потокNeftegaz.ru01:50Eni намерена выйти из проекта «Голубой поток»ТАСС18:50Итальянская Eni готова продать долю в газопроводе «Голубой поток»Коммерсантъ01:17Итальянская Eni намерена выйти из трубопроводного СП с Газпромом «Голубой поток»Интерфакс23:49Итальянская компания Eni намерена выйти из проекта «Голубой поток»REGNUM19:11Итальянская Eni захотела выйти из проекта «Голубой поток»РЕН ТВ18:58Итальянская Eni намерена продать свою долю в в совместном предприятии с «Газпромом» «Голубой поток»ПРАЙМ01:36Показать ещёОценить106Поделиться