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Итальянская Eni намерена выйти из трубопроводного СП с Газпромом «Голубой поток»

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Итальянская Eni намерена выйти из совместного предприятия с "Газпромом", которое владеет газопроводом из России в Турцию, "Голубой поток", сообщает агентство ANSA со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс
Газопровод "Голубой поток" проложен по дну Черного моря с российского побережья на азиатскую территорию побережья Турции.
РИА Новости
Представители компании открыто заявили о планах продать свою долю, чтобы не взаимодействовать с «Газпромом» и не сотрудничать с Россией.
ФАН
Совместные проекты Eni и «Роснефти», связанные с лицензиями на разведку в Арктике, уже заморожены, в том числе из-за санкций, введенных с 2014 года.
Lenta.ru

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Итальянская Eni готова продать долю в газопроводе «Голубой поток»
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Итальянская Eni намерена выйти из трубопроводного СП с Газпромом «Голубой поток»
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