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Итальянская Eni откроет рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа из РФ

По данным агентства, всего список покупателей газа из списка "недружественных стран" насчитывает 21 государство, четыре европейских покупателя уже оплатили поставки в рублях.
Интерфакс
Представитель Eni отказался от комментариев.
Ведомости
На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли.
Известия
Сегодня «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию, потому что те не оплатили топливо в рублях.
Ведомости

Подробнее о событии

Bloomberg: итальянская Eni намерена открыть рублевый счет для оплаты газа в Газпромбанке
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Bloomberg: Eni согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа из России
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Bloomberg сообщил о решении итальянской Eni открыть счет в Газпромбанке для оплаты газа рублями
Коммерсантъ13:59
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Комсомольская правда13:52
Bloomberg: итальянская Eni планирует открыть рублевый счет для расчетов за газ
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Bloomberg: итальянская Eni готова открыть рублёвые счета в Газпромбанке
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