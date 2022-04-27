ВСУ свозят в Лисичанск разбитую технику и тела своих солдат в гражданской одежде для обвинения России в обстрелах, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Итальянская энергетическая корпорация Eni планирует открыть рублевый счет в Газпромбанке, пока компания оплачивала поставки топлива только в европейской валюте, сообщили Bloomberg знакомые с ситуацией источники.
МИД России сообщил о состоявшемся обмене ранее осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко на американца из Техаса Тревора Рида, который ранее отбывал наказание в РФ за применение насилия в отношении полицейского.