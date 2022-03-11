ПРАЙМИтальянская Eni собирается продать долю в газопроводе Blue StreamХорошо ли подобран заголовок?ДаНетИтальянская нефтегазовая группа Eni объявила о решении продать свою долю в газопроводе «Голубой поток», который связывает Россию и Турцию по дну Черного моря.Lenta.ruВ начале марта представитель Eni отмечал, что совместные предприятия с "Роснефтью", связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне, заморожены в том числе из-за международных санкций, введенных с 2014 года.Finam.RuEni перестала заключать новые контракты на поставку сырой нефти из России.Московский КомсомолецКомпания закупает российский газ на основе долгосрочных контрактов по формуле «бери или плати».Взгляд.руЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтРБК ИнвестицииГазета.RuПодробнее о событииИтальянская Eni намерена избавиться от доли в «Голубом потоке»Компаниявчера в 14:36Итальянская Eni намерена заменить российскую нефть поставками с международного рынкаРИА Новостивчера в 10:17Самое цитируемоеИтальянская Eni намерена продать свою долю в газопроводе «Голубой поток»Газета.Ruвчера в 13:31Итальянская Eni собирается продать долю в газопроводе Blue StreamПРАЙМвчера в 09:55Итальянская Eni избавится от доли в газопроводе «Голубой поток» из России в ТурциюLenta.ruвчера в 10:35Итальянская компания Eni хочет продать долю в газопроводе «Голубой поток»Banki Loansвчера в 10:28Eni заявила о выходе из «Голубого потока»Росбалтвчера в 10:11Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентИтальянская Eni решила продать свою долю в газопроводе «Голубой поток»Московский Комсомолецвчера в 10:36Показать ещёОценить182Поделиться