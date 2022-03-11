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Итальянская Eni собирается продать долю в газопроводе Blue Stream

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Итальянская нефтегазовая группа Eni объявила о решении продать свою долю в газопроводе «Голубой поток», который связывает Россию и Турцию по дну Черного моря.
Lenta.ru
В начале марта представитель Eni отмечал, что совместные предприятия с "Роснефтью", связанные с лицензиями на разведку в арктической зоне, заморожены в том числе из-за международных санкций, введенных с 2014 года.
Finam.Ru
Eni перестала заключать новые контракты на поставку сырой нефти из России.
Московский Комсомолец
Компания закупает российский газ на основе долгосрочных контрактов по формуле «бери или плати».
Взгляд.ру

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