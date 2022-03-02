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Итальянская Eni заявила о выходе из «Голубого потока»

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Крупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni выйдет из проекта газопровода «Голубой поток», соединяющего Россию с Турцией, в котором ей принадлежит 50%.
РБК
Совместные проекты Eni и «Роснефти», связанные с лицензиями на разведку в Арктике, уже заморожены, в том числе из-за санкций, введенных с 2014 года.
Lenta.ru
Австрийская OMV также заявила, что пересмотрит свое участие в этом проекте.
РБК
Строительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni и сейчас владеет морским участком газопровода.
РИА Новости

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