РБКИтальянская Eni заявила о выходе из «Голубого потока»Хорошо ли подобран заголовок?ДаНетКрупнейшая итальянская нефтегазовая компания Eni выйдет из проекта газопровода «Голубой поток», соединяющего Россию с Турцией, в котором ей принадлежит 50%.РБКСовместные проекты Eni и «Роснефти», связанные с лицензиями на разведку в Арктике, уже заморожены, в том числе из-за санкций, введенных с 2014 года.Lenta.ruАвстрийская OMV также заявила, что пересмотрит свое участие в этом проекте.РБКСтроительство осуществлялось российско-итальянским совместным предприятием, которым в равных долях владели "Газпром" и Eni и сейчас владеет морским участком газопровода.РИА НовостиЧитать далееСвернутьРБКРБККапитал страныРЕН ТВРБК ИнвестицииФАНREGNUMГазета.RuРосбалтПодробнее о событииEni подтвердила намерение продать долю в совместном с «Газпромом» «Голубом потоке»ТАСС05:49Eni рассматривает возможность выхода из СП с Газпромом по МГП Голубой потокNeftegaz.ru01:50Итальянская Eni захотела выйти из проекта «Голубой поток»РЕН ТВ18:58Итальянская Eni готова продать долю в газопроводе «Голубой поток»Коммерсантъ01:17Итальянская Eni намерена выйти из трубопроводного СП с Газпромом «Голубой поток»Интерфакс23:49Итальянская компания Eni намерена выйти из проекта «Голубой поток»REGNUM19:11Итальянская Eni намерена продать свою долю в в совместном предприятии с «Газпромом» «Голубой поток»ПРАЙМ01:36Показать ещёОценить123Поделиться