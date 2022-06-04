Аналитики Coldiretti обработали данные Чикагской торговой палаты, где цена фьючерса на пшеницу на закрытии торгов составила 10,4 доллара за бушель (27,2 килограмма), понизившись на десять процентов за три дня.
Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув $4,81 за один галлон (3,785 литра), цена на топливо с момента вступления в должность президента страны Джо Байдена выросла в два раза, свидетельствуют данные некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей расценки более чем на 60 тыс. АЗС в стране.
Официальный представитель российского МИД прокомментировала в Telegram-канале скандал, разразившийся в Великобритании после публикации переписки бывшего главы секретной разведслужбы МИ-6 Ричарда Дирлава, в которой обсуждалась смена премьер-министра на фоне Brexit.
На плакате изображена надпись «Цып с Украины очень ждут в Германии» (Chicks from Ukraine are very welcome to Germany), он выполнен в форме кровати, на которой под одеялом лежит символ KFC полковник Сандерс.