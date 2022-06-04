Будьте в Плюсе

Итальянская аграрная ассоциация Coldiretti заявила о снижении мировых цен на зерно на 10%

Аналитики Coldiretti обработали данные Чикагской торговой палаты, где цена фьючерса на пшеницу на закрытии торгов составила 10,4 доллара за бушель (27,2 килограмма), понизившись на десять процентов за три дня.
РИА Новости
Как отмечает ассоциация, уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы.
Smotrim.ru
В Coldiretti отметили, что Египет, Турция, Бангладеш и Иран закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине.
RT на русском
Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1» отметил, что Россия готова возобновить поставки украинского зерна, но при условии, что Киев разминирует свои порты.
ФАН

Подробнее о событии

Итальянская аграрная ассоциация Coldiretti заявила о снижении мировых цен на зерно на 10%
РИА Новости10:41
Итальянская аграрная ассоциация Coldiretti сообщила о снижении мировых цен на зерно
RT на русском10:18
Итальянские аграрии сообщили о снижении мировых цен на зерно
ТАСС06:33
Мировые цены на зерно упали после заявления Путина
URA.Ru07:26
В Италии заявили, что мировые цены на зерно сократились на 10% после заявлений Путина
Газета.Ru07:04
Аграрии сообщили о снижении мировых цен на зерно до уровня апреля
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Итальянские аграрии сообщили о снижении мировых цен на зерно
Взгляд.ру06:28

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