Коронавирус
Lenta.ruИтальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках
Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания. Перевод обращения сотрудников La Stampa опубликовал портал «ИноСМИ».
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Итальянская газета объяснила информационную атаку на Россию свободой слова
ИА Красная Весна03 апреля в 18:00
Итальянская газета пожаловалась на давление России из-за критических статей о гумпомощи
Ruposters.ru04 апреля в 03:45
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Названы самые угоняемые машины в Москве
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В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
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Ранее, как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп раскритиковал работу ВОЗ на ранних этапах эпидемии.
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