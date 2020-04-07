Редакционная коллегия итальянской газеты La Stampa, назвавшей бесполезной помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, потребовала извинений Министерства обороны России за заявление о «русофобских фейках» издания. Перевод обращения сотрудников La Stampa опубликовал портал «ИноСМИ».

Итальянская газета ответила на заявление Минобороны России о русофобских фейках

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